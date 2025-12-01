  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POZIV JAVNOSTI

Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešane 15-letne Maje iz okolice Kranja

Nazadnje so jo videli danes, okoli 11. ure, v okolici Kranja.
Maja Šunkar FOTO: Osebni arhiv
Maja Šunkar FOTO: Osebni arhiv
A. G.
 1. 12. 2025 | 19:18
 1. 12. 2025 | 19:18
1:04
A+A-

Policisti Policijske postaje Kranj so danes, 1. decembra 2025, okoli 17. ure prejeli obvestilo o pogrešani osebi. Gre za 15-letno Majo Šunkar iz okolice Kranja. Maja je visoka približno 175 cm, suhe postave, ima svetlo zelene oči in dolge rjave lase. Podatka o tem, kako je bila oblečena, trenutno nimajo. Nazadnje so jo videli danes, okoli 11. ure, v okolici Kranja. Kljub dosedanjim ukrepom policija Maje še ni našla, zato javnost prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj (telefon 04/233 64 00), pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

 

Več iz teme

KranjpolicijaPU Kranjpogrešana osebaSlovenijapogrešana mladoletna osebapogrešaniiskalna akcija
ZADNJE NOVICE
20:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
MED PRIZNANJEM MOČNO JOKAL

Primer prevzela zvezdniška odvetnica, morilec Patrik spregovoril: »Tega nisem hotel!«

Primer influencerke razkriva srhljivo ozadje nasilja.
1. 12. 2025 | 20:25
20:07
Novice  |  Slovenija
VESELI DECEMBER

Policija bo na decembrskih prireditvah na jugovzhodu Slovenije dodatno okrepila nadzor

Cilj bo proaktivno delovanje in krepitev občutka varnosti.
1. 12. 2025 | 20:07
19:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Izolska bolnišnica sredi noči na nogah, pijani moški ni odnehal

Zoper njega policisti odredili pridržanje in mu izdali plačilni nalog.
1. 12. 2025 | 19:55
19:35
Novice  |  Svet
NENAVADNO VEDENJE

Bizarna izjava Donalda Trumpa: po magnetni resonanci nima pojma, »kaj so mu slikali«, a trdi, da so izvidi »popolni«

Nato je pa samozavestno dodal še svojo najljubšo trditev: da je briljantnega zdravja in kognitivno v vrhunski formi.
1. 12. 2025 | 19:35
19:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešane 15-letne Maje iz okolice Kranja

Nazadnje so jo videli danes, okoli 11. ure, v okolici Kranja.
1. 12. 2025 | 19:18
19:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Dvoletnik poškodovan v nesreči pri Landolu: med vožnjo ni bil v otroškem sedežu

Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.
1. 12. 2025 | 19:07

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Šokantna rast: nekateri so svoje prihodke skoraj podvojili

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Šokantna rast: nekateri so svoje prihodke skoraj podvojili

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Slovenski gradbeni sektor na razpotju: kakšne spremembe nas čakajo?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Sladki trenutki z Deluxe: praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

V ozadju je trik, ki nas ujame, preden se tega sploh zavedamo

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ne zamudite: najboljši računalniški programi za ceno kave!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak v mestih: strokovnjaki opozarjajo na velika tveganja

Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, s prostim očesom nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO POČUTJE

Ste pod stresom? Rešitev se skriva v enem malem bonu

WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Prihodnost pošte: hitrejše, cenejše in bolj trajnostno pošiljanje

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Revolucija v davčnem upravljanju

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Ti deli telesa so najbolj na udaru za poškodbe pri smučanju

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Od Finske do Slovaške: evropski mozaik, ki ga bo zaokrožil praznični teden Brezmejnih božičnih luči v Novi gorici

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

»Prijatelj srca« – ko drobna gesta podari toplino in nasmeh

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA SOSESKA

To je nova ljubljanska lokacija, ki dviguje cene nepremičnin – in to z dobrim razlogom!

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 09:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki