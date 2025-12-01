Policija prosi za pomoč pri iskanju pogrešane 15-letne Maje iz okolice Kranja

Policisti Policijske postaje Kranj so danes, 1. decembra 2025, okoli 17. ure prejeli obvestilo o pogrešani osebi. Gre za 15-letno Majo Šunkar iz okolice Kranja. Maja je visoka približno 175 cm, suhe postave, ima svetlo zelene oči in dolge rjave lase. Podatka o tem, kako je bila oblečena, trenutno nimajo. Nazadnje so jo videli danes, okoli 11. ure, v okolici Kranja. Kljub dosedanjim ukrepom policija Maje še ni našla, zato javnost prosijo za pomoč.

Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj (telefon 04/233 64 00), pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.