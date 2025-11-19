Policija prosi za pomoč: ste videli to nesrečo, ki se je končala tragično?

Policisti so v soboto ob 17.38 v Izoli obravnavali prometno nesrečo med 34-letnim državljanom Kosova, ki je bil voznik osebnega vozila, in 77-letno peško iz Izole. Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče policija prosi vse, ki so videli potek prometne nesreče, predvsem pa gibanje peške, da posredujejo informacije na številko 113 ali 080 1200.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, če to lahko stori varno, in je z vozilom trčil v peško, ki se je huje poškodovala. Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, od koder so v torek sporočili, da je umrla. Policija vse okoliščine še preverja.