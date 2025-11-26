Policija razkrinkala slovenske podjetnike, v gostinskem lokalu stanovalo 79 delavcev?!

Policisti iz Novega mesta so razkrili tri pretresljive primere izkoriščanja delavcev in zlorab prijave prebivališča, ki razkrivajo skrb vzbujajoče dogajanje v Posavju. Vse tri zgodbe imajo skupni imenovalec – neupravičene koristi na račun tujcev, fiktivni naslovi in očitno izigravanje sistema.

V prvem primeru so kriminalisti končali predkazenski postopek in na krško tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper gradbeno podjetje iz Posavja ter 32- in 66-letnega Slovenca. Policija sumi, da podjetje med letoma 2022 in 2024 32 tujim delavcem ni obračunavalo prispevkov za socialno varnost, niti o tem ni poročalo FURS-u. Posledično prispevki niso bili plačani, delavci pa so ostali oškodovani za več kot 300.000 evrov. Preiskava je razkrila še manever osumljencev – da bi se izognila plačilu davčnih obveznosti, sta kupila nepremičnino približno enake vrednosti in denar preusmerjala na druge račune. Policija ju bremeni kršitve temeljnih pravic delavcev in davčne zatajitve.

79 tujcev prijavljenih v lokalu, kjer niso nikoli živeli

Drugi primer razkriva domnevno povsem fiktivno poslovanje para iz Posavja. Policisti so 53-letnika in 59-letnico ovadili, ker sta na naslovu gostinskega lokala, ki sta ga imela v najemu, za začasno prebivanje prijavila najmanj 79 tujcev, ki tja še stopili niso. Ti delavci so sicer delali v tujini, prijava pa jim je omogočala vpis v slovenski register prebivalstva. Osumljenca naj bi z lažnimi prijavami pridobila okoli 60.000 evrov protipravne koristi. Na upravni enoti naj bi z navajanjem lažnih podatkov dosegla registracijo tujcev, za kar ju zdaj bremeni kaznivo dejanje overitve lažne vsebine.

Fiktivne najemne pogodbe in bivanje v ruševini

V tretjem primeru so policisti ovadili 42-letnega direktorja dveh gospodarskih družb iz Posavja in Gorenjske. Očitali so mu, da je na dveh povsem neprimernih lokacijah – v zapuščeni hiši brez elektrike in vode ter v poslovnih prostorih – prijavil najmanj 50 tujcev. Na upravni enoti naj bi predložil fiktivne najemne pogodbe in tako dosegel registracijo ljudi, ki teh naslovov sploh niso poznali. Cena »storitev« je bila zasoljena: za enoletno prijavo so po ugotovitvah policije posameznemu tujcu zaračunavali tudi do 600 evrov.

Troje kazenskih ovadb razkriva, kako daleč so nekateri pripravljeni iti zaradi zaslužka, in sicer na račun tujih delavcev in integritete državnih evidenc. Policija opozarja, da preiskave podobnih primerov potekajo, tožilstvo pa bo v vseh treh zgodbah presodilo o nadaljnjih postopkih.