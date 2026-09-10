Policija razkriva nove podrobnosti tragedije na A4: 61-letni motorist padel in trčil v kovinsko ograjo

Znane so nove podrobnosti hude prometne nesreče, ki se je zgodila na avtocesti A4 iz smeri Gruškovja proti Podlehniku. Življenje je izgubil 61-letni motorist z območja Policijske uprave Maribor.

Policisti so bili o nesreči obveščeni okoli 12.40. Po prvih ugotovitvah je 61-letnik med vožnjo izgubil oblast nad motornim kolesom, padel na vozišče in nato trčil v kovinsko ograjo.

Na kraj so prihiteli reševalci, ki so hudo poškodovanemu motoristu nudili zdravstveno pomoč, vendar mu kljub njihovim prizadevanjem ni bilo več mogoče pomagati. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje.