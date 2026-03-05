Podrobnosti srhljivke na Fužinah: oboroženi moški napadel policiste, življenja mimoidočih naj bi bila ogrožena (FOTO)

Policisti so danes v ljubljanskih Fužinah uporabili strelno orožje proti moškemu, ki jih je napadel z ostrim predmetom . Moški je na kraju dogodka umrl, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Že prej naj bi ogrožal mimoidoče. Območje Preglovega trga je zaprto med banko in knjižnico, na kraju je še vedno več policijskih vozil.

Kot so na policiji navedli v sporočilu za javnost, so bili policisti popoldne napoteni na nujni interventni dogodek na območju Fužin v Ljubljani, kjer naj bi oseba ogrožala življenje mimoidočih ljudi. Moški je z ostrim predmetom napadel policiste. Ti so ga opozarjali, naj preneha napad, vendar tega ni upošteval in jim je grozil. Policisti so, "da bi odvrnili protipraven napad na svoje življenje", uporabili strelno orožje, so še navedli na policijski upravi.

Kot so pojasnili, bodo v skladu s standardnimi postopki izvedli vse potrebne aktivnosti za preverjanje zakonitosti uporabe prisilnih sredstev ter razjasnitev vseh okoliščin dogodka. Trenutno na kraju potekajo aktivnosti kriminalistov, zato več pojasnil še ne morejo posredovati, so sporočili. Policijska zapora je na delu Preglovega trga med banko in knjižnico, obvoz avtobusa številka 20 poteka po Zaloški cesti. Na kraju dogodka je več policijskih vozil, gasilci, menda tudi preiskovalna sodnica in kriminalisti.