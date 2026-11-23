S Policijske uprave Koper (PU Koper) so sporočili, da sta bila zaradi premoženjskih kaznivih dejanj prijeti dve osebi, ki sta delovali na območju Kopra, Izole in Pirana. 20. novembra letos so prijeli 35-letno osumljenko iz Pirana, ki je med drugim osumljena velikih tatvin na posebno predrzen način, velike tatvine z vlomom ter tatvin v različnih trgovinah na območju Pirana, Portoroža, Izole in Kopra.

»Z intenzivnim zbiranjem obvestil in preiskovalnimi aktivnostmi so policisti ugotovili, da je osumljenka v letu 2026 na območju Policijske postaje Piran izvršila sedem kaznivih dejanj, na območju Policijske postaje Izola dve, na območju Policijske postaje Koper pa še dvanajst kaznivih dejanj. Poleg tega so jo policisti obravnavali tudi zaradi več kot deset tatvin, ki so bile zaradi manjše vrednosti obravnavane kot prekrški,« so zapisali na omenjeni policijski upravi.

Dodali so, da je bil 20. novembra k preiskovalni sodnici priveden tudi 26-letni večkratni storilec kaznivih dejanj. »Osumljen je storitve velike tatvine, tatvine in roparske tatvine ter več kot dvajsetih drugih tatvin manjših vrednosti, ki so bile obravnavane kot prekrški. Tatvine je izvrševal na območju Kopra, Izole in Pirana,« so sporočili javnosti. Policisti v obeh primerih nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj.