Policija sporoča nove podrobnosti: mati in sin Marjan sta živela na istem naslovu, končalo se je tragično

Kot smo že poročali, so bili soboto, 28. marca 2026, nekaj po 18. uri policisti obveščeni o hudi poškodbi starejše ženske na območju Laškega. Na kraj so poleg policistov odšli tudi reševalci, ki so poškodovani takoj nudili pomoč, vendar je zaradi hudih poškodb glave umrla na kraju.

Policisti so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da gre za 88-letno žensko, ki jo je z ostrim predmetom hudo poškodoval njen 63-letni sin. Mati in sin sta živela na istem naslovu. Osumljencu so na kraju odvzeli prostost in mu odredili pridržanje, pri čemer se odvzemu prostosti ni upiral.

Ogled kraja kaznivega dejanja je prevzel preiskovalni sodnik, navzoča je bila tudi državna tožilka. Osumljeni ostaja v policijskem pridržanju, danes pa ga bodo zaradi suma kaznivega dejanja umora po 116. členu Kazenskega zakonika privedli k preiskovalnemu sodniku. Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen najmanj 15 let zapora. Policisti so še sporočili, da osumljenega doslej niso obravnavali zaradi nasilnih dejanj, so ga pa leta 2014 kazensko ovadili zaradi požiga domačega hleva.