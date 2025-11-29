Policija sporočila, da so v okolici Majšperka našli žensko truplo

Policisti so danes dopoldne v gozdu v okolici Majšperka našli truplo ženske, so sporočili iz mariborske policijske uprave. Gre za pogrešano 31-letno Avstrijko, ki je izginila minuli vikend, tako na območju Avstrije kot Slovenije pa so jo minule dni intenzivno iskali. Najverjetneje gre za pogrešano Gradčanko Stefanie. Mariborski kriminalisti so že opravili ogled kraja kaznivega dejanja, pri katerem sta bila navzoča dežurni preiskovalni sodnik in dežurni državni tožilec, so še navedli na mariborski policijski upravi.

Stefanie je bila sicer vplivnica, pevka in mojstrica ličenja, ki je na Instagramu zbrala več kot 44.000 sledilcev. Zadnjič naj bi jo opazili v nedeljo zgodaj zjutraj, okoli sedme ure, ko se je skupaj s prijateljico vračala z zabave. A popoldne, ko bi morala prispeti na že dogovorjeno snemanje, je ni bilo nikjer, prav tako ni bila več dosegljiva na telefon. Kaj naj bi se dogajalo v času okrog njenega izginotja, smo pisali v drugem članku.

Pogrešana Stefanie iz Gradca. FOTO: Zaslonski posnetek

Glavni osumljenec je njen nekdanji partner

Glavni osumljenec v primeru izginotja Avstrijke je njen nekdanji partner, 31-letni Slovenec s stalnim bivališčem v Avstriji. V začetku minulega tedna so mu odvzeli prostost in ga konec tedna predali avstrijskim pravosodnim organom. Že na začetku preiskave je policija zaznala indice, da bi lahko bil z izginotjem povezan njen nekdanji fant. Po neuradnih informacijah medijev naj bi moški v zadnjih dneh večkrat prečkal avstrijsko-slovensko mejo s svojim osebnim vozilom, kar je sprožilo dodatne sume.

Preiskava je dobila preobrat v ponedeljek zvečer, ko je slovenska policija prejela sporočilo, da je na parkirišču ob casinoju v Šentilju - takoj za mejnim prehodom - zagorel avtomobil, za katerega se je izkazalo, da je last osumljenca. Ob prihodu so našli tudi 31-letnega moškega, ki se je zadrževal nedaleč stran. Ker ni znal prepričljivo pojasniti okoliščin požara in svojega gibanja, je bil na kraju aretiran, policija pa je o prijetju obvestila avstrijske kolege.

Osumljeni naj bi po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeintung avstrijski policiji po večurnem zaslišanju dal namig, ki je policiste pripeljal do trupla v gozdu. Kot navaja časnik, naj bi osumljeni bivšo partnerko zadavil, jo zapakiral v kovček in zakopal v gozdu v svoji domovini. Avstrijski kriminalisti so v petek več ur zasliševali osumljenca, ki se je sprva zavil v molk. Šele po večurnem zasliševanju se je po poročanju avstrijskih medijev zlomil in priznal umor.

