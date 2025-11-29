Znano, kdo je umrl v strmoglavljenju letala v Sloveniji

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) so sporočili nove podrobnosti v zvezi z včerajšnjo letalsko nesrečo, ki se je zgodila na območju med Čepovanom in Lokovcem. Po poročanju te policijske uprave je bilo v nadaljnjem identifikacijskem postopku ugotovljeno in potrjeno, da je v nesreči umrl 61-letni državljan Republike Slovenije. Da bi ugotovili natančen vzrok smrti, je bila s strani mrliškega oglednika odrejena sanitarna obdukcija na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani. V nesreči je strmoglavilo manjše letalo, model CH 60.

Veliko ljudi sodelovalo

Po poročanju PU Nova Gorica so včeraj policistom in kriminalistom Policijske uprave Nova Gorica pri iskanju pogrešanega letala in kasnejšemu nudenju pomoči na kraju strmoglavljenja pomoč nudili pripadniki drugih sil za zaščito in reševanje, in sicer je pomagalo okrog 60 ljudi. »Po do sedaj zbranih obvestilih in z ogledom kraja nesreče niso bili ugotovljeni morebitni znaki kaznivega dejanja, zato bo po zaključeni preiskavi na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podano poročilo,« so sporočili z omenjene policijske uprave.

FOTO: PU Nova Gorica

Ob tem so še dodali, da so danes novogoriškim kriminalistom in policistom pomoč na kraju nudili tudi gasilci PGD Čepovan. Na kraju pa je bil tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov z Ministrstva za infrastrukturo. Pomoč so danes nudili še bombni tehniki Specialne enote policije, ki so odstranili napravo za aktivacijo zasilnega padala.