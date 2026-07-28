Policija sporočila nove informacije glede hude nesreče avtobusa na Tolminskem, to naj bi bil vzrok zanjo

Kot smo že poročali, se je danes ob 7.35 v občini Tolmin zgodila huda prometna nesreča. Na Volarski ravnini je avtobus zapeljal s ceste na travnik, se prevrnil in obstal na kolesih izven cestišča, so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V zvezi s to nesrečo so se dopoldne že oglasili s Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica), popoldne pa so sporočili več informacij v zvezi z njo.

Kot so zapisali, sta bila v prometni nesreči 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica zaradi telesnih poškodb po zdravniški oskrbi reševalcev Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin s helikopterjem prepeljana na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Po informacijah policijske uprave je bilo tam ugotovljeno, da sta oba utrpela lažje telesne poškodbe. Po prvih informacijah policijske uprave sta sicer dobila hujše poškodbe, a temu k sreči ni bilo tako.

Še štiri osebe dobile poškodbe

Na Policijski upravi Nova Gorica so zapisali, da so štiri potnice, ki so bile v prometni nesreči predvidoma lažje poškodovane, reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin z reševalnimi vozili prepeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Dve potnici nista bili poškodovani, a sta bili preventivno prepeljani na pregled v Zdravstveni dom Tolmin. Na avtobusu je bilo poleg voznika sedem potnikov.

Po besedah omenjene policijske uprave je glede na sedanje ugotovitve policistov Postaje prometne policije Nova Gorica vzrok prometne nesreče neprilagojena hitrost voznika avtobusa. Policisti so v zvezi s prometno nesrečo odredili tudi izredni tehnični pregled udeleženega avtobusa, pri katerem nepravilnosti niso bile ugotovljene, so še zapisali na PU Nova Gorica. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskujejo vse okoliščine prometne nesreče v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.