Srhljive podrobnosti glede požara pri Ptuju: Oče rešil otroka, drugega so našli v hiši prepozno ... (FOTO)

V požaru, ki je minulo noč izbruhnil v stanovanjski hiši v okolici Ptuja, je življenje izgubil en otrok, drugega pa so odpeljali v bolnišnico in je po zadnjih informacijah Policijske uprave (PU) Maribor življenjsko ogrožen . Po doslej znanih informacijah policije drugih poškodovanih ni. Vzrok požara še ni znan.

Po podatkih PU Maribor je zagorelo na zgornjem delu hiše oz. v ostrešju, v času požara pa je bilo v hiši pet oseb. Ogled kraja požara je že zaključen, z doslej zbranimi informacijami tuja krivda za nastanek požara ni bila ugotovljena, so sporočili iz PU Maribor. Policija z ugotavljanjem okoliščin, ki so privedle do nastanka požara, nadaljuje.

Požar so pogasili gasilci iz več prostovoljnih gasilskih društev. Kot je za STA povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Draženci Aleksander Jagarinec, so bili o požaru obveščeni okoli 2.20 ponoči. Poleg domačih gasilcev so bila po aktivacijskem načrtu občinskega poveljstva občine Hajdina aktivirana vsa ostala štiri društva.

Temperatura je presegala 800 stopinj »Ob prihodu na kraj dogodka smo videli, da je bil požar v mansardnih prostorih stanovanjske hiše že popolnoma razvit, kar pomeni, da so razmere v tem okolju oziroma v notranjosti objekta bile zelo zahtevne. To pomeni, da so bile temperature znotraj zelo visoke, en meter od tal so lahko že presegale 800 stopinj Celzija,« je opisal razmere. Ob prihodu gasilcev na kraj dogodka sta jih tam pričakali dve osebi, ki sta se sami rešili iz notranjosti, eno mladoletno osebo pa je rešil oče, je povedal Jagarinec. »Prejeta je bila informacija, da se v notranjosti še nahaja ena mladoletna oseba in nemudoma so bile vse naše aktivnosti usmerjene v iskanje in reševanje te osebe,« je dodal. Med reševanjem so mladoletno osebno našli in jo predali reševalcem, ki pa so kasneje povedali, da je oseba preminula, je povedal Jagarinec. Svojcem preminulega je v imenu gasilskega društva in vaščanov izrekel sožalje. Poudaril je, da so bili ob reševanju pogoji za gasilce zelo težki in da reševanje ne bi bilo mogoče, če ne bi imeli dobre zaščitne osebne opreme in ustrezne tehnične pomoči. Prav tako je reševanje zahtevalo zelo dobro psihično in fizično stanje gasilcev, je dodal.

Na intervenciji je sodelovalo 55 gasilcev z 12 vozili

Vsem, ki so bili del intervencije oz. so pomagali na intervenciji, nudijo psihološko pomoč, ki jo organizira Gasilska zveza Slovenije in se bo odvijalo danes v popoldanskem času, je še povedal Jagarinec. O požaru sta bili obveščeni tudi dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica.

