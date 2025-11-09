Policija sporočila podrobnosti nesreče, v kateri je umrl 23-letnik (FOTO)

V soboto ob 15.10 se je izven naselja Mestinje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

43-letni voznik reševalnega vozila, ki je bilo na nujni vožnji, je vozil iz smeri Mestinja proti Podplatu in v desnem preglednem ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v nasproti prihajajoče tovorno vozilo. 23-letni sopotnik v reševalnem vozilu je na kraju nesreče umrl.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 145 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 12 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 83 kršitev javnega reda in miru ter 88 kaznivih dejanj.