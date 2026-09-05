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NESREČA

Policija sporočila podrobnosti o jadralni nesreči v Bovcu: ko je odprl glavno padalo, se je zgodilo

Pri pristanku ga je vrglo naprej, zaradi česar je z obrazom udaril v travnato površino in se poškodoval.
Simbolična slika FOTO: Christilaliberte Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Christilaliberte Getty Images/istockphoto
M. J.
 5. 9. 2026 | 17:36
1:41
A+A-

Kot smo že poročali, sta imela v petek pri nas dva jadralna letalca nesrečo. V enem primeru se je ta končala s smrtjo, v drugi nesreči pa se je jadralni letalec poškodoval. Policijska uprava Nova Gorica je danes za STA pojasnila dodatne informacije o drugi nesreči, ki se je k sreči končala bolje kot prva. A lahko bi se precej slabše.

Zapletle so se vrvice

Po informacijah omenjene policijske uprave se je v drugi nesreči poškodoval 55-letni Šved, ki je s padalom skočil z letala. Do nesreče je prišlo, ko je odprl glavno padalo. Takrat so se mu zaradi vrtinca vetra zapletle vrvice za upravljanje padala, zaradi česar je odvrgel glavno padalo in odprl rezervno padalo, piše STA. Pri pristanku ga je vrglo naprej, zaradi česar je z obrazom udaril v travnato površino in se poškodoval. Po besedah omenjene policijske uprave so policisti tujo krivdo izključili.

Uprava Republike Slovenje za zaščito in reševanje je v petek zapisala, da je do te nesreče prišlo ob 17.29. Po njihovih informacijah so jadralnemu padalcu pomoč nudili gasilci PGD Bovec, ki so tudi pomagali reševalcem NMP Tolmin pri oskrbi in prenosu poškodovanca. Zavarovali so tudi kraj pristanka helikopterja. Poškodovanca so po nesreči s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana, so še zapisali.

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