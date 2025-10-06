Policija sporočila podrobnosti tragedije: »Pohodniki so takoj utrpeli zelo hude poškodbe« (FOTO)

Dan po tragediji v Julijskih Alpah, o kateri smo obsežno že pisali, je pred medije stopil tiskovni predstavnik Policijske uprave (PU) Kranj Boštjan Repinc ter razkril podrobnosti nesreče, v kateri so življenje izgubili trije državljani Hrvaške, ter izredno zahtevne reševalne akcije, v kateri je sodelovalo več kot 120 gorskih reševalcev, vodnikov reševalnih psov s psi, Gorska policijska enota in oba državna helikopterska prevoznika.

Pot je bila zasnežena, vremenske razmere pa so bile slabe in nevarne.

»Iz zbranih obvestil izhaja, da se je nesreča včeraj dopoldan zgodila med vračanjem skupine sedmih Hrvaških pohodnikov po poti iz Vodnikovega doma proti Pokljuki. Pot je bila zasnežena, vremenske razmere pa so bile slabe in nevarne. Sedmerica je na manjši razdalji hodila eden za drugim, ko se je na strmem pobočju gore Tosc sprožil večji snežni plaz novozapadlega in nesprijetega snega. Tri pohodnike je plaz odnesel in jih zasul. Okoliščine kažejo, da so zaradi značilnosti terena takoj utrpeli zelo hude poškodbe. Dogodek je na interventno številko 112 prijavil nepoškodovan udeleženec pohoda,« je nesrečo opisal Repinc.

Po klicu je bila v izredno zahtevnih razmerah takoj sprožena reševalna akcija, v kateri je bil en pohodnik najden mrtev. »Našli so ga gorski reševalci. Bil je zasut pod snegom. S kraja ga je odpeljal vojaški helikopter z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah,« je dodal Boštjan Repinc.

Vodja intervencije Miha Arh je dodal, da je trojico nesrečnih pohodnikov plaz odnesel v ozko snežno grapo, plazeča gmota snega se je zaustavila šele po približno 350 metrih. Kot je pojasnil Arh, so se gorski reševalci v grapo spuščali z vrvjo in po približno 150 metrih locirali prvega planinca. Našli so ga v nedeljo meter in pol pod snegom in že na kraju ugotovili, da mu ni več pomoči. S pomočjo helikopterja so ga prepeljali v dolino.

Razmere so bile neugodne in nevarne

Nadaljevanje iskanja drugih dveh pohodnikov je bilo zaradi proženja novih snežnih plazov in velike ogroženosti reševalnih ekip v nedeljo okrog 17. ure prekinjeno, nadaljevalo se je danes zjutraj, nepoškodovane udeležence nesrečnega pohoda pa so do Pokljuke že včeraj pospremili gorski reševalci.

V Slovenijo je danes prišel tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović. FOTO: Mnz

»Nadaljevanje iskanja zasutih v snežnem plazu se je danes nadaljevalo že zgodaj zjutraj. Zaradi čim hitrejšega začetka dela in možnosti reševanja morebitnih preživelih je bil v današnje jutranje aktivnosti vključen tudi policijski helikopter, ki je na območje nesreče opravil več prevozov reševalnih ekip in policistov gorske enote. Reševalne ekipe so nato pri zahtevnem pregledovanju plazovine, ki je potekala tudi preko več skalnih skokov, dopoldan našle še druga dva pohodnika, ki sta bila ravno tako zasuta globoko pod plazom,« je grozljive trenutke opisal tiskovni predstavnik PU Kranj.

Arh je dodal, da so morali danes zjutraj zaradi goste megle reševalci z vozili priti do Uskovnice, od koder jih je na območje nesreče odpeljal policijski helikopter. S pomočjo telefona oziroma GPS signala so ob pomoči kolegov s Hrvaške uspeli locirati drugega ponesrečenega, ki je bil približno 200 metrov naprej od prvega. V bližini so našli tudi tretjega. Eden je bil meter, drugi pa meter in pol pod snegom. Oba sta v nesreči izgubila življenje.

Pokojne planince je v dolino odpeljal policijski helikopter, ki se je nato vrnil na mesto nesreče in na Pokljuko prepeljal še reševalne ekipe.

»Okoliščine kažejo, da se je nesreča zgodila v zelo neugodnih in nevarnih vremenskih razmerah, nihče od udeležencev pa tudi ni imel lavinske oziroma plazovne opreme, ki bi lahko pomagala pri hitrejšem lociranju in hitrejši pomoči. Zato opozarjamo, da ture visokogorje skrbno načrtovati in jih vsakič prilagoditi vremenski napovedi in dejanskim razmeram na terenu,« je še dodal Repinc. Policija z zbiranjem obvestil še nadaljuje, z ugotovitvami pa bo seznanila pristojno državno tožilstvo.