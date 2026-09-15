Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, 15-letnik je umrl na kraju

V ponedeljek ob 19.20 se je v naselju Zgornja Velka v Občini Šentilj, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Petnajstletni voznik skuterja je med vožnjo po naselju, izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.