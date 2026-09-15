Policija sporočila podrobnosti tragične nesreče, 15-letnik je umrl na kraju

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V ponedeljek ob 19.20 se je v naselju Zgornja Velka v Občini Šentilj, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni voznik skuterja, so sporočili z Generalne policijske uprave.
Petnajstletni voznik skuterja je med vožnjo po naselju, izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču ter trčil v betonski oporni zid. Med vožnjo je uporabljal zaščitno čelado. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.
Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 168 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 22 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 44 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in sedemkrat v zasebnih prostorih. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil.
Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 32 tatvin, 21 vlomov, šest poškodovanj tuje stvari, štiri kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami, štiri grožnje, tri povzročitve telesne poškodbe, tri ponarejanja denarja, tri kazniva dejanja primera nasilja v družini in ena preprečitev uradnega dejanja oz. napada na pooblaščeno osebo.