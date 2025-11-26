Policija sporočila srhljive podrobnosti nesreče, v kateri je umrl 43-letnik

Na avtocesti med razcepom Nanos in Senožečami se je v torek zgodila tragedija. V gostem dežju in megli je ena napačna odločitev sprožila verižno nesrečo s smrtnim izidom in hudimi poškodbami. Ena oseba je umrla na kraju dogodka, druga pa se v ljubljanskem UKC bori za življenje.

Nesreča se je zgodila ob 16.34, ko je 43-letni nemški voznik skupine težkih vozil na klancu iz smeri Razdrtega proti Senožečam iz neznanega razloga ustavil na skrajnem desnem robu vozišča, deloma celo izven njega. Izstopil je in se premaknil za svoj polpriklopnik. Kmalu zatem je za njim vozilo ustavila 42-letna ukrajinska voznica osebnega avtomobila, ki je ostala pripeta na voznikovem sedežu.

Nemec umrl, Ukrajinka se bori za življenje

Ko se je po desnem pasu približeval še tretji udeleženec – 63-letni poljski voznik vlečnega vozila s polpriklopnikom – se je zaradi neprilagojene hitrosti v slabih razmerah zgodil silovit trk. S sprednjim delom vlačilca je udaril v zadnji del ukrajinskega avtomobila, ki ga je potisnilo naprej v stoječi polpriklopnik. V tistem trenutku je med voziloma stal nemški voznik, ki ga je avtomobil z levim bokom stisnil v svoj polpriklopnik. Umrl je na kraju nesreče. Ukrajinska voznica je utrpela posebno hude telesne poškodbe. Reševalci so jo v kritičnem stanju odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je še vedno v smrtni nevarnosti. Poljski voznik, povzročitelj nesreče, ki v nesreči ni bil poškodovan, se je po trku umaknil na levo in obvozil vozila.

Zaradi odstranjevanja razbitin in čiščenja vozišča je promet dolgo potekal le po prehitevalnem pasu. Med 21.55 in 23.22 je bil odsek avtoceste celo popolnoma zaprt. Policisti so dogodek opredelili kot kaznivo dejanje. Poljski voznik je osumljen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 323. členu kazenskega zakonika, še poroča koprska policijska uprava.