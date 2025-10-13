  • Delo d.o.o.
NESREČA V GORAH

Policija sporočila tragično vest, 41-letnica je izgubila boj za življenje

Nanjo je padlo drevo.
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
N. B.
 13. 10. 2025 | 12:05
 13. 10. 2025 | 12:30
1:09
A+A-

Gorska nesreča, ki se je zgodila 5. oktobra na poti med Tomčevo kočo in Roblekovim domom, je dobila tragičen epilog. 41-letna tuja pohodnica, na katero je pod težo snega padlo drevo, je v bolnišnici umrla, poroča kranjska policijska uprava.

Nesreča se je zgodila zgodaj zjutraj, okoli 8. ure. Na pomoč so ji takoj priskočili gorski reševalci GRS Radovljica. Po prvotni oskrbi so jo prepeljali do Poljške koče, od tam pa jo je zdravstveno osebje odpeljalo v bolnišnico. Kljub prizadevanjem zdravnikov je policija zdaj sporočila, da je poškodovanka izgubila boj za življenje. O tragičnem dogodku bo obveščeno pristojno tožilstvo.

Policija in gorski reševalci znova opozarjajo na previdnost v gorah. Obiskovalce pozivajo, naj ture skrbno načrtujejo glede na razmere, vreme in lastne sposobnosti ter naj v visokogorje nikoli ne hodijo sami.

gorenesrečasmrt
