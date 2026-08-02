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PROMETNA NESREČA

Policija sporočila žalostno vest, 39-letni voznik električnega skiroja je umrl

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.
FOTO:
FOTO:
STA, S. U.
 2. 8. 2026 | 08:05
 2. 8. 2026 | 10:09
2:28
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Voznik električnega skiroja, ki je se je huje poškodoval v četrtkovi prometni nesreči v Ljubljani, je zaradi posledic prometne nesreče v soboto v bolnišnici umrl, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Nesreča se je zgodila v noči na četrtek, ko je trčil v voznika drugega e-skiroja.

Kot so s PU Ljubljana sporočili v četrtek, se je prometna nesreča zgodila nekaj po polnoči na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani. Voznik e-skiroja je vozil v napačni smeri in je trčil v voznika drugega e-skiroja, ki je pripeljal nasproti. Huje poškodovanega povzročitelja so odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Drugi udeleženec nesreče in potnik, ki ga je vozil, sta se lažje poškodovala, so v četrtek pojasnili ljubljanski policisti.

Na električnem skiroju ni prostora za podcenjevanje nevarnosti

»Električni skiroji so zaradi svoje priročnosti vse pogostejši na naših cestah, hkrati pa sodijo med vozila, pri katerih lahko že manjša napaka povzroči hude posledice. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta neprilagojena hitrost in neupoštevanje prometnih pravil.
Voznike električnih skirojev zato pozivamo, naj hitrost vožnje vedno prilagodijo svojim sposobnostim, razmeram na cesti ter gostoti prometa. Vozijo naj po površinah, namenjenih kolesarjem, oziroma tam, kjer je to dovoljeno, dosledno spoštujejo prometna pravila in so še posebej pozorni na pešce ter druge ranljive udeležence v prometu.
Čeprav je uporaba zaščitne kolesarske čelade zakonsko obvezna le za voznike do dopolnjenega 18. leta starosti, njeno uporabo močno priporočamo vsem. Poškodbe glave sodijo med najpogostejše in najhujše posledice padcev z električnim skirojem, čelada pa lahko bistveno zmanjša tveganje za hude ali celo usodne poškodbe.
Med vožnjo ne uporabljajte mobilnega telefona ali slušalk, ki zmanjšujejo zaznavanje dogajanja v prometu, ter poskrbite, da je električni skiro tehnično brezhiben. Na električnem skiroju naj se vozi le ena oseba, saj dodatni potniki bistveno povečajo tveganje za izgubo nadzora nad vozilom,« opozarjajo na PU Ljubljana.

V današnjem sporočilu so navedli, da nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče.

 

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