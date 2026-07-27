Policija svari: Ne nasedajte tej prevari na parkiriščih!

Policija že več let intenzivno opozarja pred uličnimi in terenskimi goljufi, ki na parkiriščih trgovskih centrov ali neposredno na domovih občanov ponujajo v prodajo komplete posode, kuhinjskih nožev, pribora in motornega orodja. Gre za znano in razširjeno taktiko prevare ter izsiljevanja, so danes ponovno opozorili na Policijski upravi Koper.

Storilci, pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, izkoriščajo naivnost in nepazljivost ljudi in jim pod različno pretvezo odtujijo denar in druge vrednejše predmete.

Na policiji so podrobneje opisali različne pristope, kot je na primer ponujanje lažnega luksuza. Prodajalci trdijo, da gre za vrhunsko, profesionalno posodo ali nože priznanih blagovnih znamk, ki so jim ostali od sejma ali predstavitve. Ponujajo tudi lažne popusti, in izdelke z izmišljeno visoko vrednostjo, npr. 1500 evrov, ponujajo po "izjemno znižani" ceni, npr. 200 ali 300 evrov. Gre za nekakovostne ponaredke ali blago slabe kakovosti, opozarjajo na policiji.

Ob tem so izpostavili vsiljivost in pritisk. »Prodajalci so izjemno manipulativni, hitri in vsiljivi. Če zavrnete nakup, lahko postanejo nesramni ali celo verbalno agresivni,« so dodali. Če vas obiščejo doma, poskušajo pod pretvezo prodaje posode vstopiti v hišo. Medtem ko eden zamoti stanovalca, drugi izkoristi nepazljivost in išče ter ukrade denar, zlato ali druge dragocenosti, so popisali način dela goljufov.

Na policiji zato svetujejo, da nikoli ne kupujte blaga na ulici ali od neznancev, ki nenapovedano trkajo na vaša vrata. Neznancev ne spuščajte v hišo ali stanovanje in jih imejte vedno pod nadzorom. Zaklepajte vhodna vrata, tudi če ste doma ali pa ste "stopili samo za vogal".