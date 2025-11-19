Policija ujela požigalca iz Beltincev: zjutraj se je pripeljal s kolesom, nato pa ... (FOTO)

V današnji izjavi za javnost je Kristijan Irgolič iz Oddelka za splošno kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota prestavil ugotovitve glede požara na objektu starega mlina v Beltincih minulo nedeljo.

Regijski center za obveščanje je v nedeljo ob 8.07 obvestil OKC PU Murska Sobota, da je prišlo do požara na objektu stari mlin v Beltincih in da so na kraj že napotili gasilce. Na kraj so odšli tudi policisti in kriminalisti PU Murska Sobota, ki so zbirali obvestila, opravili ogled in zavarovali posnetke bližnjih nadzornih kamer.

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/Novice

V nadaljevanju preiskave so kriminalisti in policisti ugotoviti, da je kaznivega dejanja požiga utemeljeno osumljen 23-letnik, s stalnim bivališčem v občini Beltinci. Osumljeni se je v jutranjih urah, s kolesom, pripeljal do stavbe, v katero je vstopil skozi stranska vrata in v objektu zanetil ogenj. Po storitvi opisanega dejanja je kraj dejanja zapustil. Ogenj se je razširil po celotni stavbi, v nadaljevanju pa tudi na bližnjo trgovino. »Z dejanjem je povzročil veliko materialno škodo, ki jo po nestrokovni oceni ocenjujemo na okrog 500.000 evrov,« so sporočili s PU Murska Sobota.

Požar v Beltincih. FOTO: Oste Bakal/Novice

Požar na stavbi starega mlina in trgovini je pogasilo 96 gasilcev iz gasilskih društev iz PGD Beltinci, Gančani, Bratonci, Lipovci, Lipa, Odranci, Ižakovci, Črenšovci in Murske Sobote.

Osumljenemu je bila še isti dan odvzeta prostost, nato pa so ga v torek s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor.