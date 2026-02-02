Policija uradno potrdila: osumljenca uboja Bojanića aretirali!

V okviru intenzivne kriminalistične preiskave in v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi so danes v poznih popoldanskih urah na območju Hrvaške odvzeli prostost 44-letnemu osumljencu kaznivega dejanja uboja v kraju Bojanci. Gre za Borislava Bojanića, ki naj bi po naših neuradnih informacijah ustrelil 43-letnega Darka Senić iz mesta Novi Grad v BiH, ki je z ženo in dvema otrokoma prišel na obisk k sestri.

Vse okoliščine kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto še preiskujejo.

Iskali so ga tudi z droni, PU NM v javnost z več informacijami v torek

Do zdaj so sporočili, da je moški po kaznivem dejanju na območju Črnomlja pobegnil peš. Iskali so ga z vsemi razpoložljivimi silami, tudi z uporabo dronov. Več podrobnosti bodo javnosti predstavili jutri, so še navedli na PU Novo mesto.