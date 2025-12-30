Policija v Kopru zasegla na stotine petard: 14-letnik vrgel petardo na teraso stanovanja

Zadnje dni pred novim letom se po ulicah znova stopnjuje pokanje s pirotehniko, zaradi česar na številko 113 prejmejo več klicev na dan. A kršitelje policisti pogosto težko ujamejo na kraju, saj se ti še pred njihovim prihodom razbežijo. Kljub temu so v zadnjem tednu zasegli velike količine pirotehničnih izdelkov – in med kršitelji se pojavljajo predvsem mladoletniki.

Koprski policisti so v zadnjih desetih dneh obravnavali 11 kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Pri tem so zasegli 120 kosov pirotehnike – 73 izdelkov kategorije F2 in 47 kategorije F3. V petek so pirotehniko zasegli dvema 14-letnikoma pri Boninih, 15-letniku v Šalari, na Bonifiki pa je v istem času zagorel zabojnik za smeti. V soboto so v Ankaranu 13-letniku zasegli petarde, nato še 14-letniku na Škofijah in 16-letniku na Bonifiki. V ponedeljek so zalotili 14-letnika, ki je vrgel petardo na teraso stanovanja.

Težave so imeli tudi v Luciji, kjer je v nedeljo pokalo, policisti pa so 14-letniku zasegli kar 54 petard kategorije F2 in F3. V ponedeljek je v Luciji zagorel še zabojnik za smeti, kar znova kaže, kako hitro se lahko »zabava« konča s požarom in škodo.

Še večji zaseg so opravili na Postojnskem. Policisti PP Postojna so dobili informacijo, da otrok na družbenih omrežjih razkazuje prepovedane pirotehnične izdelke kategorij F2 in F3, katerih glavni učinek je pok. Na božični večer, 24. decembra, so na domu opravili hišno preiskavo in zasegli kar 717 kosov takšne pirotehnike. Staršema so izdali sklep o zasegu, izdelki bodo uničeni, o zadevi pa so obvestili Center za socialno delo.

Policija ob tem znova opozarja, da je uporaba ognjemetnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, v stavbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v potniških prevoznih sredstvih ter na območjih javnih shodov in prireditev. Poudarjajo tudi, da morajo biti pirotehnični izdelki, ki so naprodaj v Sloveniji, ustrezno označeni in opremljeni z deklaracijo v slovenskem jeziku, saj je le tako zagotovljena sledljivost. Lastna izdelava pirotehnike in predelava izdelkov zaradi »močnejšega poka« sta prepovedani, prav tako uporaba izdelkov v drugih predmetih, preprodaja in tudi posest takšnih izdelkov. Posebej svarijo pred nakupi na ulici, tržnicah, bolšjih sejmih in prek družbenih omrežij, saj to lahko pomeni resno nevarnost poškodb.