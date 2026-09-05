Policija v Mariboru išče voznico rdečega avta, trčila je v kolesarja in odpeljala

Mariborski policisti iščejo voznico rdečega avtomobila in morebitne očividce prometne nesreče na ulici Pariške komune, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznica. V nesreči je bil kolesar lažje poškodovan, zaradi razjasnitve okoliščin pa policija naproša voznico in očividce, da se zglasijo ali pokličejo policijo, so sporočili s PU Maribor.

Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor, se je nesreča zgodila ob 13.30. Zaradi razjasnitve okoliščin navedenega dogodka prosijo morebitne očividce, da se zglasijo na policijski postaji mariborske prometne policije, ali pokličejo na telefonsko številko 02 450 20 30, ali na anonimno telefonsko številko policije 080 1200 oz. številko 113.