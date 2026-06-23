Policija vabi na poletni kamp, srednješolci se bodo spoznali z delom uniformirane in kriminalistične policije

V slovenski policiji tudi letos konec avgusta organizirajo brezplačen petdnevni poletni kamp za srednješolce. Potekal bo od 17. do 21. avgusta 2026 v policijskem vadbenem centru v Gotenici. »Nanj vabimo vse dijake drugega, tretjega ali četrtega letnika srednje šole, ki se zanimajo za policijo, poklic policista in možnosti za zaposlitev pri nas po srednji šoli,« vabi tiskovna predstavnica na Generalni policijski upravi Maja Ciperle Adlešič.

Spoznali se bodo tako z delom uniformirane kot kriminalistične policije.

Udeleženci bodo spoznali poklic policista, poslanstvo, opremo in vozila različnih policijskih enot, prav tako bodo deležni osnov samoobrambe in policijskih praktičnih postopkov. Spoznali se bodo tako z delom uniformirane kot kriminalistične policije. Svojevrstno doživetje bo vsekakor spoznavanje dela specialne in letalske enote policije. Prijave za 50 mest zbirajo le še 29. junija.