Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu na območju Ivančne Gorice razkrili obsežno pridelavo prepovedane droge konoplje. Po zbranih obvestilih in na podlagi sodne odredbe so opravili hišno preiskavo pri 60-letnem osumljencu, pri čemer so v hiši odkrili posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem je raslo več kot 450 sadik. Poleg tega so zasegli še približno 15 kilogramov že posušene droge ter številne pripomočke, namenjene gojenju in predelavi.

FOTO: PU Ljubljana

Osumljencu so po hišni preiskavi odredili pridržanje, nato pa ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policija je še sporočila, da 60-letnik organom pregona ni neznan, saj je bil tudi v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.