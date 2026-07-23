Ljubljanski kriminalisti so v tem tednu na območju Ivančne Gorice razkrili obsežno pridelavo prepovedane droge konoplje. Po zbranih obvestilih in na podlagi sodne odredbe so opravili hišno preiskavo pri 60-letnem osumljencu, pri čemer so v hiši odkrili posebej prirejen prostor za gojenje konoplje, v katerem je raslo več kot 450 sadik. Poleg tega so zasegli še približno 15 kilogramov že posušene droge ter številne pripomočke, namenjene gojenju in predelavi.
Osumljencu so po hišni preiskavi odredili pridržanje, nato pa ga zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je zanj odredil pripor. Policija je še sporočila, da 60-letnik organom pregona ni neznan, saj je bil tudi v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.