V Mariboru našli dve trupli, šlo naj bi za par: to pravijo sosedje (FOTO, VIDEO)

Policisti so bili danes zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Drugih uradnih informacij zaenkrat ni. Policisti na kraju opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Ko bo znanih več informacij, bodo obveščali javnost.

Jezdarska ulica. FOTO: Mediaspeed

Po naših informacijah kriminalistična preiskava poteka v stanovanjskem bloku na Jezdarski ulici 8, umrl pa naj bi starejši par.

FOTO: Mediaspeed

Kot neuradno poroča lokalec.si naj bi v stanovanju živela partnerja. Prav tako naj bi bil moški v preteklosti že obravnavan s strani policije. Gre za zgolj pričevanja bližnjega stanovalca, piše lokalec.si.

Na Policijski upravi Maribor za zdaj še ne morejo potrditi, ali je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja oziroma nasilja.