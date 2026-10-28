Policist Boštjan vklenjenemu mladeniču spustil čelno, takšna kazen ga je doletela

NI SE UPIRAL

Boštjan Pfeifer obsojen zaradi udarca 21-letnika, ki ni predstavljal grožnje.

Boštjan Pfeifer, policist s stalnim prebivališčem v Celju, zaposlen na Policijski postaji vodnikov službenih psov Koper, je bil včeraj na koprskem okrajnem sodišču pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic. 47-letni policist je udaril 21-letnega Koprčana Dominika B., čeprav se ta ni upiral in je imel roki vklenjeni. Policisti so v obvestilu za javnost o kršitvi javnega reda in miru poročali, nasilno ravnanje svojega kolega pa so v obvestilu zamolčali in v odgovorih na novinarska vprašanja navajali. »Po trenutnih ...