Policist, ki je prijel Cezarja, se ključnih podrobnosti ne spominja

Veliki potrpežljivosti vseh, od sodnice Barbare Klajnšek in tožilca Mitje Trstenjaka do obtoženega Dina Muzaferovića - Cezarja in njegovega zagovornika Miloša Zarića, se gre zahvaliti, da so včerajšnje pričanje škofjeloškega policista Jerneja Brejca uspešno pripeljali do konca. Uvodoma je odvetnik sodnico opozoril, da ima v celjskem priporu, od koder se je z Muzaferovićem vnovič na daljavo javljal na sodišče, na voljo premajhno mizo. »To je miza, po moji oceni velika 40 na 40 cm, na kateri so tipkovnica, mikrofon, miška, deli računalnika, pa še moji papirji. No, niti celega spisa ne morem kompletno postaviti nanjo.« Po posredovanju sodnice je pravosodni policist z dodatno mizo hitro rešil situacijo. Zapletov s tem še ni bilo konec, saj je nato morala sodnica zaradi večkratnih prekinitev videopovezave med Ljubljano in Celjem pričanje škofjeloškega policista Jerneja Brejca pogosto ustavljati.

11. 6. 2018 naj bi se Dino policistom predstavil kot Bruno.

Brejc je 11. junija 2018 kot kriminalist skupaj z dvema sodelavcema iz Kranja sledil avtu, v katerem naj bi takrat sedel Muzaferović. Želeli so ga prijeti, saj je bila tedaj zoper tega državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi stal tudi za lanskim umorom Satka Zovka v Ljubljani, razpisana Interpolova tiralica. No, pri sodnici Klajnškov se zdaj zagovarja zaradi kaznivega dejanja ponarejanja listin. Tistega junijskega dne naj bi se namreč pri Petrolu ob Celovški cesti v Ljubljani policistom, ko so ga ti prijeli, predstavil s ponarejenim hrvaškim vozniškim dovoljenjem na ime Bruno Fabijanić.

Sodijo mu tudi za umor Satka Zovka. FOTO: Dejan Javornik

Policist je razlagal, da so na Planini v Kranju tistega dne naključno opazili avto, ki ga je po njihovih informacijah uporabljal Muzaferović. »Kdo je bil v tistem trenutku v tem vozilu, pa nam ni uspelo ugotoviti ,« je dodal. Pojasnil je, da so vozilu iz Kranja sledili vse do priključka za Brod na gorenjski avtocesti. Malo pred tem so ga prehiteli, da bi preverili, če je v njem obtoženi. A jim tega »100-odstotno ni uspelo«. Nakar so dobili informacijo, da naj bi bila iskana oseba v enem od lokalov na Celovški cesti v Ljubljani. Odpeljali so se tja in jo na tisti Petrolovi bencinski črpalki tudi opazil i. Brejc je skupaj s kolegom izstopil iz civilnega vozila. Muzaferović naj bi takrat zaslutil, da gre za policista, in je »pospešeno nadaljeval hojo proti Celovški cesti«. Stekla sta za njim, mu rekla, naj se ustavi in odloži nahrbtnik. Ter opravila varnostni pregled. Ker se jima je zdelo, da želi pobegniti, sta mu s plastičnimi zategami zavezala roke.

Kriminalisti so sledili avtu, v katerem naj bi bil Muzaferović.

Kdo ga je nato odpeljal na PP Ljubljana Šiška, ali oni ali policijsko intervencijsko vozilo, se priča ni spominjala. Kot tudi ne, ali je pri odvzemu prostosti pri ugotavljanju identitete predložil hrvaško vozniško dovoljenje. »Naša primarna naloga ni bila preverjanje vozniškega dovoljenja ali dokumentov, ampak njegovo prijetje. To je vse,« je sklenila priča. Sojenje se bo nadaljevalo 2. februarja.