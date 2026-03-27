Policist Matevž kolegom ukradel 5050 evrov, skubil je tudi osumljene dilerje

NEPOŠTENI POLICIST

Uslužbenec vrhniške postaje Matevž P. je iz sefa vzel denar, ki so ga sodelavci pridno zbirali za skupni izlet.

Tedanji generalni direktor slovenske policije Anton Olaj je leta 2022 slovesno sprejel vrhniška policista Matevža P. in Jasmino U., da ju je osebno pohvalil za dejanje, ki sta ga v policijski uniformi storila med kontrolo v naselju Dragomer. Zapodila sta se za moškim, ki se je ob pogledu nanju podal v beg in je imel v nahrbtniku kar precej droge; pozneje se je izkazalo, da sploh ni šlo za majhno mamilarsko ribo. Direktor se jima je torej zahvalil za »odlično opravljeno delo«, kolegi pa so novico o tem skupaj s fotografijo s sprejema ponosno objavili na spletni strani policije. Matevž P. pa ...