Policist na nujni vožnji povzročil nesrečo, trije poškodovani

V Selu pri Ihanu se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, ki jo je povzročil policist na nujni vožnji. Ta je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku z vozilom zapeljal na drug vozni pas in z vozilom trčil v naproti vozeče vozilo. V nesreči so bili trije udeleženci lažje poškodovani, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Policisti vodijo prekrškovni postopek, so še dodali na PU Ljubljana.