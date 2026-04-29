Policist pomagal lažnemu kolegu, po dogodku so na letališču uvedli več ukrepov

LAŽNO IZDAJANJE ZA URADNO OSEBO

Osumljenca so ovadili zaradi lažnega izdajanja za uradno osebo. Pred dnevi so menda pokazali vrata zaposlenemu, ki mu je na Brniku to omogočil.

Javnost je januarja izvedela, da je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana deloval občan, ki se je lažno predstavljal kot policist, čeprav nikoli ni bil uslužbenec letališke policije. Neovirano gibanje naj bi mu omogočil letališki policist. »Vedno je bil skupaj z istim policistom, zadrževala pa sta se na javnem delu letališča in izvajala patruljno službo,« je pozimi dejal komandir Postaje letališke policije Brnik Jure Lešnjak. Primer so kranjski kriminalisti razkrili že oktobra lani, ko so moška skupaj zalotili v službenem vozilu. Lažnemu policistu so na kraju odvzeli prostost ter zoper oba ...