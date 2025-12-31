  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZNAJTI BI SE MORAL DRUGAČE

Policist pri moškem opazil sumljivo vrečko, a pretipati ga kljub temu ne bi smel

Ker je osumljencu potegnil drogo iz žepa brez odredbe, je dokaz postal nedovoljen.
Po prijetju se je znašel v priporu. FOTO: Jože Suhadolnik

Po prijetju se je znašel v priporu. FOTO: Jože Suhadolnik

O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic

O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic

Iz žepa mu je potegnil rjavo snov (simbolična fotografija). FOTO: Policija

Iz žepa mu je potegnil rjavo snov (simbolična fotografija). FOTO: Policija

Po prijetju se je znašel v priporu. FOTO: Jože Suhadolnik
O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic
Iz žepa mu je potegnil rjavo snov (simbolična fotografija). FOTO: Policija
Ju. P.
 31. 12. 2025 | 06:29
2:51
A+A-

Ko sta policista na Obali v civilnih oblačilih na območju enega od trgovskih centrov »izvajala naloge«, je enemu od njiju v oko padel obiskovalec centra. Šlo je za njegovega starega znanca, ki mu je bil na podlagi prejšnjih postopkov znan kot uživalec, pa tudi preprodajalec prepovedanih drog. Posebno previden ni bil, saj je policist takoj opazil, da ima v razprtem desnem žepu jakne prozorno vrečko z rjavo vsebino. Seveda je hitro seštel ena in ena ter se odločil, da bo z njim opravil postopek, in sicer »zaradi suma, da ima pri sebi predmete, ki jih je po zakonu treba zaseči, in ker je z obnašanjem in ravnanjem vzbujal sum, da bo storil ali izvršil kaznivo dejanje ali prekršek«.

Policista bi lahko predmete pridobila le s prostovoljno izročitvijo ali na podlagi odredbe sodišča za osebno ali hišno preiskavo.

Ko je stopil do osumljenca in mu pokazal službeno izkaznico, je opazil, da se je prijel za desni žep na jakni, nato pa mu je ukazal, da stopita do službenega vozila. Tam se mu je predstavil še kolega, nato pa sta opravila postopek ugotavljanja identitete ter ga pozvala, naj jima izroči omenjeno vrečko. Do tu vse lepo in prav. A ker ju domnevni diler ni upošteval – na poziv policista se je požvižgal in je odločno zavrnil izročitev predmeta, je ugotovilo sodišče –, je eden od njiju opravil pregled in sam z roko segel v njegov žep. Ven je potegnil PVC-vrečko z rjavo snovjo, pa še belo plastično škatlico z dvema plastičnima vrečkama z neznano belo snovjo, precizno tehtnico, šest okroglih tablet flormidal 15 mg, mobilni telefon in denar. Vse sta mu zasegla.

Obramba: Nezakonit zaseg

Osumljenec se je znašel v priporu, podaljšalo mu ga je tudi višje sodišče v Kopru, a se je nato primer znašel na vrhovnemu sodišču. Obramba je trdila, da je bil zaseg nezakonit, saj je jasno, da ga policisti niso smeli opraviti, ker za to ni bilo pogojev.

Dokaz, je v pritožbi izpostavila obramba, je bil odločilnega pomena pri oceni pogojev za odreditev pripora.

Vrhovnik sodniki so se strinjali, da bi policista, ko je domnevni diler postal osumljenec, lahko predmete pridobila le na dva načina – bodisi s prostovoljno izročitvijo bodisi na podlagi odredbe sodišča za osebno ali hišno preiskavo. »Iz navedenega je torej razvidno, da gre v obravnavanem primeru za očitno nedovoljen dokaz.« Dokaz, kot je v pritožbi izpostavila obramba, je bil odločilnega pomena pri oceni pogojev za odreditev pripora. To pa je treba pri ponovnem odločanju o priporu upoštevati, so odločili vrhovni sodniki.

O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic
O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic

Iz žepa mu je potegnil rjavo snov (simbolična fotografija). FOTO: Policija
Iz žepa mu je potegnil rjavo snov (simbolična fotografija). FOTO: Policija

Več iz teme

policijadrogezasegpostopeksodišče
ZADNJE NOVICE
08:22
Lifestyle  |  Astro
OBIČAJI

To storimo na novoletni večer, da prikličemo srečo v novem letu

Prižgemo 12 sveč, vsako za eno od svojih želja, za obilje pa nosimo rumeno oblačilo, še posebno spodnje perilo.
31. 12. 2025 | 08:22
08:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V PERUJU

Pri svetovno znani znamenitosti trčila vlaka, ranjenih najmanj 40 ljudi (FOTO)

Približno polovica od njih je v resnem stanju, njihovo državljanstvo za zdaj ni znano.
31. 12. 2025 | 08:07
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU

Nataša Pirc Musar za Slovenske novice: »Politika je letos pokazala oba obraza«

Predsednica države si v novo leto želi stopiti umirjeno in hvaležno, ob tem pa v prazničnem času ne pozablja niti na resnejša vprašanja: o stanju v politiki, odnosih na vrhu države in odgovornosti, ki jo prinaša leto pred volitvami.
Nina Čakarić31. 12. 2025 | 08:00
07:57
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Praznični tatarec po družinskem receptu iz Logarske doline

Praznična klasika – recept za tatarski biftek z ročno rezanim mesom in uravnoteženo domačo majonezo.
Odprta kuhinja31. 12. 2025 | 07:57
07:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VARČEVALCI OBUPANI

Po filmsko zvrtali luknjo v sef hranilnice, škoda milijonska

Dogodek je šokiral tako nemške preiskovalce kot varčevalce.
31. 12. 2025 | 07:50
07:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Umrlega potapljača ponoči prenesli iz Škocjanskih jam

Uradni vzrok nesreče še ni znan.
31. 12. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki