Policist pri moškem opazil sumljivo vrečko, a pretipati ga kljub temu ne bi smel

Ko sta policista na Obali v civilnih oblačilih na območju enega od trgovskih centrov »izvajala naloge«, je enemu od njiju v oko padel obiskovalec centra. Šlo je za njegovega starega znanca, ki mu je bil na podlagi prejšnjih postopkov znan kot uživalec, pa tudi preprodajalec prepovedanih drog. Posebno previden ni bil, saj je policist takoj opazil, da ima v razprtem desnem žepu jakne prozorno vrečko z rjavo vsebino. Seveda je hitro seštel ena in ena ter se odločil, da bo z njim opravil postopek, in sicer »zaradi suma, da ima pri sebi predmete, ki jih je po zakonu treba zaseči, in ker je z obnašanjem in ravnanjem vzbujal sum, da bo storil ali izvršil kaznivo dejanje ali prekršek«.

Policista bi lahko predmete pridobila le s prostovoljno izročitvijo ali na podlagi odredbe sodišča za osebno ali hišno preiskavo.

Ko je stopil do osumljenca in mu pokazal službeno izkaznico, je opazil, da se je prijel za desni žep na jakni, nato pa mu je ukazal, da stopita do službenega vozila. Tam se mu je predstavil še kolega, nato pa sta opravila postopek ugotavljanja identitete ter ga pozvala, naj jima izroči omenjeno vrečko. Do tu vse lepo in prav. A ker ju domnevni diler ni upošteval – na poziv policista se je požvižgal in je odločno zavrnil izročitev predmeta, je ugotovilo sodišče –, je eden od njiju opravil pregled in sam z roko segel v njegov žep. Ven je potegnil PVC-vrečko z rjavo snovjo, pa še belo plastično škatlico z dvema plastičnima vrečkama z neznano belo snovjo, precizno tehtnico, šest okroglih tablet flormidal 15 mg, mobilni telefon in denar. Vse sta mu zasegla.

Obramba: Nezakonit zaseg

Osumljenec se je znašel v priporu, podaljšalo mu ga je tudi višje sodišče v Kopru, a se je nato primer znašel na vrhovnemu sodišču. Obramba je trdila, da je bil zaseg nezakonit, saj je jasno, da ga policisti niso smeli opraviti, ker za to ni bilo pogojev.

Dokaz, je v pritožbi izpostavila obramba, je bil odločilnega pomena pri oceni pogojev za odreditev pripora.

Vrhovnik sodniki so se strinjali, da bi policista, ko je domnevni diler postal osumljenec, lahko predmete pridobila le na dva načina – bodisi s prostovoljno izročitvijo bodisi na podlagi odredbe sodišča za osebno ali hišno preiskavo. »Iz navedenega je torej razvidno, da gre v obravnavanem primeru za očitno nedovoljen dokaz.« Dokaz, kot je v pritožbi izpostavila obramba, je bil odločilnega pomena pri oceni pogojev za odreditev pripora. To pa je treba pri ponovnem odločanju o priporu upoštevati, so odločili vrhovni sodniki.

O primeru je odločalo vrhovno sodišče. FOTO: Leon Vidic