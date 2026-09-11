Po Arminovi smrti spregovoril policist: zanika, da mu med intervencijo ni pomagal

Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki je sodeloval v intervenciji zoper Armina Đutovića, ki se je zanj tri dni zatem v ljubljanskem kliničnem centru končala tragično, je danes na sodišču zanikal krivdo za očitano mu kaznivo dejanje opustitve pomoči. Oziroma kot določa 130. člen KZ-1, "kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni nevarnosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega".

Najmanj štiri minute je v srčnem zastoju, zato je nastala nepopravljiva poškodba možganov.

Isto kaznivo dejanje naj bi tistega 8. decembra 2014 v dopoldanskih urah na Čopovi ulici v Ljubljani zagrešili še policisti Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk in Nika Marčič. Goleš in obe policistki so krivdo zanikali že prejšnji petek, za 25. september je razpisan predobravnavni narok za Jana Dovnika, ki je edini od prej omenjenih, ki je obtožen povzročitve Arminove smrti iz malomarnosti. In to zaradi davljenja s pritiskanjem na grlo. Brdnik se bo o krivdi izrekel 2. oktobra.

Obtoženi (z leve) Marko Goleš, Nika Marčič in Maja Vojsk krivde že prejšnji petek niso priznali. FOTO: Jože Suhadolnik

Dejstvo je, da omenjena šesterica takrat zoper Đutovića ni ukrepala brez razloga. Tisti dan je Armin razgrajal na terasi enega od ljubljanskih gostinskih lokalov in brez razloga udaril nič hudega slutečega nizozemskega turista. Policisti so nasilneža kmalu prijeli, ker se je temu upiral, pa so uporabili prisilna sredstva. Od tu naprej pa je, tako tožilstvo, vse vodilo do tragedije. "Brata sta oživljala samo dva policista. In to tista, ki sta zadnja prišla na prizorišče. Niti eden od teh šestih policistov mu ni dal prve pomoči," je prejšnji teden opozoril Adel Đutović, ki je Slovencem postal znan kot nekdanji TV-voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska z Nino Osenar.

Po prepričanju Specializiranega državnega tožilstva naj bi Dovnik strokovni prijem davljenja od zadaj izvajal v nasprotju s pravilno izvedbo tega davljenja, "kjer se pritiska zgolj na vratne arterije in ne na grlo". Tako je, kot trdi tožilstvo, prišlo do stiska vratnih ven, kar je onemogočilo odtok krvi iz področja glave, "zaradi česar je prišlo do zapore dihalnih poti".

8. 12. 2014 je potekala intervencija

V neposredni bližini so bili še Podobnik, Marčičeva in Vojskova. Imeli naj bi pregled nad Arminovim telesom in tako videli, da nepremično leži. A ga, tako tožilstvo, niso takoj dvignili s tal ali ga ležečega obrnili na bok ali hrbet in preverili njegovega dihanja. In ker ni dihal, takoj začeli postopka oživljanja. "Zaradi prepoznega začetka postopka oživljanja je bil Armin Đutović najmanj štiri minute v srčnem zastoju, zato je nastala nepopravljiva poškodba možganov, ki ob pravočasni prvi pomoči ne bi nastala," zatrjuje tožilstvo.