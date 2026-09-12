Policistu vzel pištolo in ga ustrelil: 21-letnika aretirali v središču Radovljice blizu šole in vrtca (FOTO)

ŠOK NA GORENJSKI AVTOCESTI

Po nesreči in napadu zbežal s policijskim avtom.

Na srečo se ni tragično končal včerajšnji incident na gorenjski avtocesti, ki ga je zakrivil 21-letni mladenič. Potem ko so policisti po prometni nesreči poskušali z njim opraviti postopek, je namreč kar s policistovo pištolo streljal nanj. Na srečo uniformiranec ni v smrtni nevarnosti, po naših neuradnih podatkih ga je voznik, ki se je začel upirati postopku, zadel v roko, v predel komolca. Ranjen naj bi bil izkušen prometni policist z več kot 30-letnim stažem. Promet so preusmerili z avtoceste. FOTO: Dejan Javornik Čeprav se je petkova drama začela že prej, je najprej začelo odmevati ...