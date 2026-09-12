Policistu vzel pištolo in ga ustrelil: 21-letnika aretirali v središču Radovljice blizu šole in vrtca (FOTO)

Po nesreči in napadu zbežal s policijskim avtom.
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Prijeli so ga sredi Radovljice. FOTO: zaslonski posnetek omrežje X
Na srečo se ni tragično končal včerajšnji incident na gorenjski avtocesti, ki ga je zakrivil 21-letni mladenič. Potem ko so policisti po prometni nesreči poskušali z njim opraviti postopek, je namreč kar s policistovo pištolo streljal nanj. Na srečo uniformiranec ni v smrtni nevarnosti, po naših neuradnih podatkih ga je voznik, ki se je začel upirati postopku, zadel v roko, v predel komolca. Ranjen naj bi bil izkušen prometni policist z več kot 30-letnim stažem.
Promet so preusmerili z avtoceste. FOTO: Dejan Javornik
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