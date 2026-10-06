Policista sta težko verjela svojim očem, voznik po regionalni cesti drvel 191 km/h, pri tem še nepravilno prehiteval

Mariborska prometna policista sta minulo nedeljo na območju upravnih enot Lenart in Ptuj izvajala poostren nadzor s civilnim službenim vozilom policije, opremljenim z videonadzornim sistemom Provida. Pri nadzoru sta na regionalni cesti R1-229 med Lenartom in Ptujem zaznala voznika osebnega avtomobila Škoda Octavia, ki je vozil z izrazito preveliko hitrostjo.

Policista sta na odseku ceste zunaj naselja, kjer je največja dovoljena hitrost 90 km/h, na razdalji 607 metrov izmerila hitrost 191 km/h. Voznik je tako dovoljeno hitrost prekoračil za kar 101 km/h. Pri tem je storil tudi prekršek nepravilnega prehitevanja, saj ni upošteval talne prometne signalizacije. Policista sta voznika ustavila, mu na kraju samem začasno odvzela vozniško dovoljenje in mu prepovedala nadaljnjo vožnjo.

Grozi mu 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk

Za ugotovljeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policista sta zato zoper 42-letnega voznika iz okolice Ptuja podala obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. »Neprilagojena hitrost vožnje je najpogostejši vzrok prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami,« opozarjajo na Policijski upravi Maribor.

Voznike pozivajo, naj vozijo strpno in previdno ter upoštevajo cestnoprometne predpise. Informacijo je posredoval Boštjan Velički, vodja službe in višji samostojni policijski inšpektor II na Policijski upravi Maribor.