Policista v Mariboru izdajala tajne podatke lopovom

VEČLETNA PREISKAVA

Mariborski kriminalisti razbili mednarodno kriminalno združbo. V obsežni akciji prijeli 11 osumljencev, štirje ostajajo v priporu.

Kriminalci so eno do stanovanj v Mariboru uporabljali za skladiščenje in pakiranje droge, tam so večjo količino tudi zasegli. Foto: PU Maribor

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor, je zahtevna preiskava trajala dve leti. V sklepni akciji je sodelovalo 100 kriminalistov in policistov, pomagali so strokovnjaki evropske policijske agencije Europol. Vodja Sektorja kriminalistične policije na mariborski PU Stanko Vidovič je včeraj v izjavi za javnost razkril, da enajsterico utemeljeno sumijo kar 57 kaznivih dejanj. Med drugim naj bi se ukvarjali z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, preprodajo nedovoljenih snovi v športu, prometom s ponarejenimi zdravili ter zdravili brez dovoljenja za promet v ...