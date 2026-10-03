  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SOJENJE

Policista za tragedijo na Čopovi »nista kriva«, tožilstvo: »Nastala je nepopravljiva poškodba možganov«

Armin Đutović je umrl po odmevni intervenciji, včeraj sta se o krivdi izrekla še zadnja dva policista.
Armin Đutović je za seboj pustil šest otrok. FOTO: Osebni Arhiv
Armin Đutović je za seboj pustil šest otrok. FOTO: Osebni Arhiv
Aleksander Brudar
 3. 10. 2026 | 08:00
3:29
A+A-

V okviru predobravnavnega naroka v kazenski zadevi zoper šesterico policistov Jana Dovnika, Tomija Brdnika, Tomaža Podobnika, Marka Goleša, Maje Vojsk in Nike Marčič sta se o krivdi včeraj izrekla še Dovnik in Brdnik. Oba sta krivdo zanikala. In sicer prvi očitek tožilstva, da je med odmevno policijsko intervencijo na Čopovi ulici v središču Ljubljane 8. decembra 2024 iz malomarnosti povzročil smrt Arminu Đutoviću. Drugi pa, da je med to intervencijo storil kaznivo dejanje opustitve pomoči Arminu. Policisti Podobnik, Goleš, Vojskova in Marčičeva so krivdo za opustitev pomoči zanikali že septembra.  

Z leve Jan Dovnik in Tomi Brdnik FOTO: Blaž Samec
Z leve Jan Dovnik in Tomi Brdnik FOTO: Blaž Samec
Po prepričanju tožilke Mojce Gruden naj bi Dovnik strokovni prijem davljenja od zadaj izvajal v nasprotju s pravilno izvedbo tega davljenja, »kjer se pritiska zgolj na vratne arterije in ne na grlo«. Tako je, kot trdi tožilstvo, prišlo do stiska vratnih ven, kar je onemogočilo odtok krvi iz predela glave, »zaradi česar je prišlo do zapore dihalnih poti«. V neposredni bližini so bili še soobtoženi policisti, ki pa očeta šestih otrok naj ne bi obrnili na bok ali hrbet ter preverili njegovega dihanja. In ker ni dihal, takoj začeli postopka oživljanja. »Zaradi prepoznega začetka postopka oživljanja je bil Armin Đutović najmanj štiri minute v srčnem zastoju, zato je nastala nepopravljiva poškodba možganov, ki ob pravočasni prvi pomoči ne bi nastala,« zatrjuje tožilstvo. Podobnik je, spomnimo, iz sodnega spisa želel izločiti videoposnetke, ki so nastali s pomočjo t. i. bodycama (majhne kamere, ki jih na sebi nosijo policisti in z njimi snemajo dogajanje med intervencijo). To kamero je tistega dne na sebi nosil policist Brdnik. Podobnikov zagovornik Tomaž Pulko je že septembra pojasnil, da njegov klient s snemanjem policista Brdnika ni bil seznanjen. »Zaradi navedenega obramba meni, da je bilo s snemanjem poseženo v njegove človekove pravice,« je poudaril. Včeraj pa je šel še korak dlje z zahtevo po izločitvi razpravljajočega sodnika Mihe Šubara. In to zato, ker je, še preden je imela obramba sploh možnost podati predlog za izločitev dokazov, pooblaščencu oškodovancev Jaku Pengovu dovolil vpogled v kazenski spis. Dokazi pa so se nato znašli v medijih.

8. decembra 2024 je potekala intervencija.

»Gre za nepovratno situacijo in ni jasno, kaj se bo zgodilo, če bi bilo sporne posnetke treba izločiti iz sodnega spisa. Tudi morebitne priče, torej oškodovanci, so bili s temi posnetki seznanjeni in so jih javno celo komentirali. Med drugim tudi za nacionalno televizijo,« je poudaril. Sodnik ga je opozoril, da je šel s svojim predlogom »predaleč«, saj da je bil podan »z očitnim namenom zavlačevanja postopka«. Spomnil ga je, da je v primeru kaznivega dejanja opustitve pomoči zastaralni rok šest let in da je tako sodišču za odločitev ostalo le še štiri leta. Pengov je nato odgovoril, da je treba takšno zahtevo »nemudoma zavreči«, odvetniku Pulku pa očital, da »meni, da javnost s to zadeve ne sme biti podrobno seznanjena, čeprav se tu obravnavajo dejanja, za katera obstaja nevarnost, da se še kdaj ponovijo s strani drugih subjektov«. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijasodiščesojenjesmrtArmin ĐutovićJan DovnikTomi Brdnik
ZADNJE NOVICE
10:02
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Alarmantni testi: nevarne kemikalije našli v vsakem tretjem kosu perila in vseh slušalkah

V okviru projekta LIFE ToxFree so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške preverile tri skupine izdelkov.
3. 10. 2026 | 10:02
09:47
Novice  |  Slovenija
OSTER ODZIV

Jože Možina brutalno nad Rosvito Pesek in svojim delodajalcem: »Če imaš take prijatelje, niti ne rabiš sovražnikov«

Oglasil se je po nadaljevanju sodnega postopka proti Svetlani Makarovič.
3. 10. 2026 | 09:47
09:44
Bulvar  |  Tuji trači
ANA NIKOLIĆ

Ta srbska zvezdnica napovedala slovo: razkrila, zakaj želi končati kariero

Za razmišljanje o koncu kariere ima več razlogov. Eden od njih je starost.
3. 10. 2026 | 09:44
09:33
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNO POSREDOVANJE

Klici na pomoč iz objekta v Kranju: osebo našli ujeto pod oknom

Dogodek se je zgodil ob 20.44
3. 10. 2026 | 09:33
09:33
Novice  |  Svet
DRAMA NA LETU DUBAJ–TEL AVIV

Kaj se je dogajalo v pilotski kabini med napadom? Na dan prihajajo nove podrobnosti

Kopilot naj bi skušal strmoglaviti letalo z večinoma izraelskimi potniki. Preiskava še poteka.
3. 10. 2026 | 09:33
09:25
Bulvar  |  Suzy
NOVO POGLAVJE

Mamica Anja Ramšak: Leni je njen čudež (Suzy)

Ustvariti družino je bila velika želja, a pot do tja je bila polna vzponov, padcev, negotovosti ter čustveno in telesno napornih obdobij.
3. 10. 2026 | 09:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
AKTIVNO ŽIVLJENJE

5 navad ljudi v dobri telesni pripravljenosti

Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Kdaj pri polnjenju napoči najdražji trenutek?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Smo postali obsedeni s podatki o svojem telesu?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

Se tudi vi bolj bojite investiranja kot inflacije?

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADNJA

Slovenska opeka, ki zdrži več kot stoletje

Slovenski strokovnjaki izbirajo naravne in trajnostne materiale, ki zdržijo več kot stoletje, vse za gradnjo zidu pa je že vključeno v eno ceno.
28. 9. 2026 | 15:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Zakaj si pravzaprav podarjamo nakit?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Kaj bi se zgodilo, če bi res moral čakati 10 mesecev?

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
1. 10. 2026 | 09:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
30. 9. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
NAJBOLJŠA KAVA

Barcaffè osvaja zlate medalje

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Pošta Slovenije uvaja spremembe

Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 10:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Ali tudi pri vas delate to drago napako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HITREJE

Napotnico imate. Kaj pa termin?

Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
28. 9. 2026 | 12:32
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Napadalcem sploh ni treba vdreti, če jim sami odpremo vrata

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Ta napaka vas lahko stane več tisoč evrov

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Načrtuješ vikend v tujini? Preveri popuste

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki