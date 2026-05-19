Policiste skoraj kap, to so našli na deponiji v Puconcih

Na območju zbirnega centra v občini Puconci je zaposleni na deponiji med odpadki v plastičnem vedru s pokrovom odkril eksplozivna sredstva, štiri bombe tipa M52. Ročne bombe so prevzeli uslužbenci oddelka protibombne zaščite specialne enote policije, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.

Neeksplodirana ubojna sredstva kljub starosti smrtno nevarna Policisti v primeru morebitne najdbe nevarnega sredstva (neeksplodirano ubojno sredstvo) vse občane in občanke pozivajo, da se jih ne dotikajo ampak takoj pokličejo pristojne službe na interventne številke 112 ali 113. Kraj najdbe NUS bo policija ustrezno zavarovala, pirotehniki civilne zaščite (DENUS) pa bodo ob ustreznih varnostnih ukrepih takšno sredstvo ali uničili na kraju ali odpeljali na ustrezen prostor v uničenje. Na območju Severne Primorske kot tudi drugod po državi je še vedno veliko ostankov najrazličnejših neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS), kot so ročne bombe, granate, različne vrste streliva za pehotno orožje, vžigalniki, protipehotne in protioklepne mine ter letalske bombe iz prve in druge svetovne vojne. Ponovno opozarjajo, da so vsa neeksplodirana ubojna sredstva, tudi če so stara več kot 50 ali 100 let, zelo nevarna. Ob nepravilnem ravnanju z njimi lahko eksplodirajo in zanetijo požare, porušijo objekte, povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Po zaključku postopka bodo na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca, so še zapisali v sporočilu.

Policija je občane pozvala, naj v primeru najdbe ali namere predaje eksplozivnih sredstev pokličejo interventno številko 113, da bodo pristojne službe lahko ustrezno ukrepale.