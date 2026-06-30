Policiste skoraj kap, to so našli pri mladoletniku na območju Brežic

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Policisti so v jutranjih urah na območju Brežic na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri mladoletniku, ki je osumljen storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom.
Med hišno preiskavo so zasegli 199 kosov malokalibrskega streliva. Policisti nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljenca bodo na podlagi ugotovitev ukrepali v skladu s pristojnostmi.
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