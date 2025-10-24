Policiste v Metliki skoraj kap, ko so videli, koliko jih je v avtu, ko je prišel na mejo (FOTO)

Policisti so na območju mejnega prehoda Metlika v četrtek zjutraj kontrolirali voznika osebnega avtomobila Škoda Octavia, registrskih oznak Črne gore. Tako so ugotovili, da 42-letni voznik iz Turčije v vozilu prevaža devet državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo.

Dva tujca je prevažal v prtljažniku vozila

Policisti so 42-letnemu tihotapcu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor. Državljani Turčije so izrazili namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice izsledili in prijeli devet državljanov Afganistana, devet državljanov Bangladeša, štiri državljane Maroka, tri državljane Indije, tri državljane Sirije, dva državljana Pakistana in po enega državljana Jemna, Šrilanke, Irana in Iraka. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.