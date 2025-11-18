Policisti 20-letniku potrkali na vrata: neverjetno, kaj vse so našli pri njem doma (FOTO)

V ponedeljek so policisti Policijske postaje Grosuplje na podlagi zbranih obvestil in odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letnemu moškemu z območja Grosuplja.

Med preiskavo so policisti našli in zasegli dve pištoli ter zdravila, ki se izdajajo na recept in vsebujejo psihoaktivne snovi. Po do sedaj zbranih podatkih oseba nima dovoljenja za posest orožja, prav tako policisti preverjajo upravičenost do posesti zaseženih zdravil.

Našli so tudi dve pištoli. FOTO: Policija

»Vsi zaseženi predmeti so bili poslani v nadaljnjo analizo. Po pridobljenih rezultatih bodo policisti izvedli ustrezen prekrškovni oziroma kazenski postopek,« so sporočili s PU Ljubljana.