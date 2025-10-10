Padel v komo in umrl! Brata zmagovalca šova Sanjska ženska policisti vklenili in davili

NEPRAVILNOSTI PRI DELU

Po slabem letu so ugotovili nepravilnosti pri delu policistov. Družina pokojnega Armina Đutovića je včeraj napovedala tožbe.

»Po skoraj desetih mesecih molka, ignoriranja in zavračanja vpogleda v dokumentacijo je Ministrstvo za notranje zadeve končno uradno priznalo, da so bili policisti, ki so sodelovali v postopku, v katerem je umrl Armin Đutović, odgovorni za nezakonito, nestrokovno in nesorazmerno uporabo sile, vključno s prijemom davljenja nad že vklenjenim človekom,« nam je včeraj v imenu družine pokojnega Armina Đutovića sporočil njegov brat Adel Đutović. Pisali smo že o prizadevanjih družine pokojnega Armina pri iskanju odgovorov, zakaj je 37-letni oče šestih mladoletnih otrok umrl v bolnišnici po treh dneh ...