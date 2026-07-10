Policisti dobili 47-letnika z dvema promiloma alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Med opravljanjem nalog na območju Straže so policisti v četrtek okoli 16. ure kontrolirali voznika kombija Opel Vivaro. 47-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,94 miligrama alkohola (2,0 g/kg). Kombi so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Krški policisti zasegli avtomobil in moped

Med kontrolo prometa v Mrtvicah so policisti PP Krško v četrtek nekaj po 15. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault Clio. Ugotovili so, da 27-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v vozilu je prevažal več oseb, kot je to dovoljeno, otroci pa na sedežih niso bili zavarovani z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Neregistriran in nezavarovan avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Nekaj pred 19. uro pa so v Krški vasi kontrolirali voznika mopeda. Zaradi suma, da so na mopedu opravljene nedovoljene predelave, so odredili izredni tehnični pregled, kjer so ugotovili, da moped dosega hitrost 72,6 km/h namesto konstrukcijsko določene hitrosti 25 km/h. Moped so mladoletniku zasegli, o njegovem ravnanju obvestili starše in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.