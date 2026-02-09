  • Delo d.o.o.
PU NOVO MESTO

Policisti ga našli v Dobruški vasi, ovadba za 29-letnico in še šest osumljencev

Leseni voz izginil s kmetije.
FOTO: Bossiema Getty Images
FOTO: Bossiema Getty Images
S. U.
 9. 2. 2026 | 12:05
2:28
A+A-

S PU Novo mesto sporočajo, da so bili v nedeljo 8. februarja 2026, obveščeni, da naj bi z dvorišča kmetijskega objekta v kraju Štrit neznanci odtujili lesen voz. Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za razjasnitev okoliščin in izsleditev storilcev. Na podlagi ugotovitev so v naselju Dobruška vas našli ukraden voz, ga zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper 29-letno osumljenko in šest sostorilcev bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Na območju Radne vasi je med 1. 2. in 6. 2. nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odtujil motorno žago, kosilnico, pretočna črpalko in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Med 4. 2. in 6. 2. je v Kostanjevici na Krki neznanec s strehe objekta odtujil bakrene obrobe.

V kraju Bojanci na območju Črnomlja je med 4. 2. in 6. 2. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil prenosni računalnik in zlat nakit. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

6. 2. med 17.30 in 19. uro je s parkirnega prostora v Dolenjskih Toplicah nekdo odtuji osebni avtomobil BMW M4, rjave barve, registrskih oznak LJ 09-GSJ.

Metliške policiste je oškodovanec obvestil, da je v zadnjih 14 dneh v Bereči vasi nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil električno ročno orodje, aparat za peko kruha, suhomesnate izdelke in zamrznjeno meso. Z vlomom in tatvino je oškodovan za okoli 2.100 evrov.

Na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici v Novem mestu je 6. 2. nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je 6. 2. nekdo na parkirnem prostoru vlomil v osebni avtomobil in odtujil kavni aparat. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 2.300 evrov.

V noči na 8. 2. je v naselju Ob Težki Vodi v Novem mestu nekdo iz kmetijskega objekta odtujil 20 kokoši.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
