Policisti ga našli v Dobruški vasi, ovadba za 29-letnico in še šest osumljencev

S PU Novo mesto sporočajo, da so bili v nedeljo 8. februarja 2026, obveščeni, da naj bi z dvorišča kmetijskega objekta v kraju Štrit neznanci odtujili lesen voz. Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za razjasnitev okoliščin in izsleditev storilcev. Na podlagi ugotovitev so v naselju Dobruška vas našli ukraden voz, ga zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper 29-letno osumljenko in šest sostorilcev bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.
Na območju Radne vasi je med 1. 2. in 6. 2. nekdo vlomil v dve počitniški hiši in odtujil motorno žago, kosilnico, pretočna črpalko in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.
Med 4. 2. in 6. 2. je v Kostanjevici na Krki neznanec s strehe objekta odtujil bakrene obrobe.
V kraju Bojanci na območju Črnomlja je med 4. 2. in 6. 2. nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil prenosni računalnik in zlat nakit. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.
6. 2. med 17.30 in 19. uro je s parkirnega prostora v Dolenjskih Toplicah nekdo odtuji osebni avtomobil BMW M4, rjave barve, registrskih oznak LJ 09-GSJ.
Metliške policiste je oškodovanec obvestil, da je v zadnjih 14 dneh v Bereči vasi nekdo vlomil v počitniško hišo in odtujil električno ročno orodje, aparat za peko kruha, suhomesnate izdelke in zamrznjeno meso. Z vlomom in tatvino je oškodovan za okoli 2.100 evrov.
Na parkirnem prostoru na Trdinovi ulici v Novem mestu je 6. 2. nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.
Na Seidlovi cesti v Novem mestu je 6. 2. nekdo na parkirnem prostoru vlomil v osebni avtomobil in odtujil kavni aparat. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 2.300 evrov.
V noči na 8. 2. je v naselju Ob Težki Vodi v Novem mestu nekdo iz kmetijskega objekta odtujil 20 kokoši.