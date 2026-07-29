  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PU LJUBLJANA

Policisti hitro izsledili vlomilce, tudi zahvaljujoč občanom

Zlikovca, ki sta poskušala vlomiti v parkomat, je policistom opisal očividec, občanka je opazila vlomilca in poklicala Policijo.
V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. FOTO: Delo Ai
V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. FOTO: Delo Ai
B. K. P.
 29. 7. 2026 | 09:41
 29. 7. 2026 | 09:41
1:36
A+A-

V torek pred 20. uro so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o vlomu v zbirni center na območju Grosuplja. Osumljenca sta skozi ograjo vstopila na območje centra in ukradla več različnih predmetov. Policisti so ju kmalu izsledili, jima zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Približno ob istem času so policisti posredovali tudi v središču Ljubljane, kjer sta zlikovca poskušala vlomiti v dva parkomata. Na podlagi opisa očividca so ju policisti hitro izsledili in z njima opravili postopek. Čeprav jima vlom ni uspel, je na parkomatih nastalo za okrog 3000 evrov škode.

Le nekaj ur pozneje, nekaj čez polnoč, so bili policisti obveščeni še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Trbovelj. Oškodovanka je opazila storilca, ki sta s kraja pobegnila z vozilom rdeče barve, in o tem nemudoma obvestila policijo. Policisti so opisano vozilo izsledili že na poti proti kraju dogodka, z osebama opravili postopek in jima odredili pridržanje. Zasegli so jima tudi vozilo

V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, po zaključku preiskav pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vlomvlomilcipolicijaPU Ljubljana
ZADNJE NOVICE
11:06
Bulvar  |  Tuji trači
ANGEL

Osem let brez Oliverja Dragojevića, nocoj se mu bo poklonil tudi Luka Basi

Mineva osem let od smrti Oliverja Dragojevića, enega največjih glasbenikov z območja nekdanje Jugoslavije. Čeprav so ga mnogi imeli za zvezdo, sam tega naziva ni maral. Bil je človek, zaljubljen v morje in družino.
29. 7. 2026 | 11:06
11:00
Novice  |  Slovenija
ČEBELARSTVO

Visoke cene goriva močno bremenijo čebelarje: zahtevajo spremembe

Na Čebelarski zvezi Slovenije opozarjajo, da večina čebelarjev ne more uporabljati ugodnejšega goriva za kmetijstvo, čeprav ga vsakodnevno potrebuje za oskrbo čebeljih družin.
29. 7. 2026 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
PREIZKUSITE SE

Ste starejši od 50? Če zmorete teh 15 stvari, ste med redkimi

Vprašanje je preprosto: koliko od teh 15 preizkusov bi brez težav opravili vi?
Miroslav Cvjetičanin29. 7. 2026 | 11:00
10:54
Poletje s SN
GREMO V ŠOTOR

Kako izbrati pravi šotor? Dobra izbira je ključ do brezskrbnega kampiranja

Na trgu prevladujeta dve osnovni izvedbi šotorov.
Miroslav Cvjetičanin29. 7. 2026 | 10:54
10:42
Novice  |  Svet
DELODAJALCI

Na plačano bolniško zaradi menstruacije? Na Balkanu so novost že uvedli, razprava vroča tudi pri nas

Črna gora je uvedla možnost plačane odsotnosti z dela zaradi menstruacijskih težav. Mnenja zdravnikov, delodajalcev in žensk so deljena.
29. 7. 2026 | 10:42
10:30
Bulvar  |  Domači trači
DOBRA LETINA

Poglejte, kakšnega ima kranjski župan: to ni naključje (VIDEO)

Kranjski župan morje zamenjal za njivo: Matjaž Rakovec ponosno pobiral domači krompir.
29. 7. 2026 | 10:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
SESANJE

Nova doba robotskih sesalnikov

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki