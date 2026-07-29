Policisti hitro izsledili vlomilce, tudi zahvaljujoč občanom

V torek pred 20. uro so bili policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana obveščeni o vlomu v zbirni center na območju Grosuplja. Osumljenca sta skozi ograjo vstopila na območje centra in ukradla več različnih predmetov. Policisti so ju kmalu izsledili, jima zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Približno ob istem času so policisti posredovali tudi v središču Ljubljane, kjer sta zlikovca poskušala vlomiti v dva parkomata. Na podlagi opisa očividca so ju policisti hitro izsledili in z njima opravili postopek. Čeprav jima vlom ni uspel, je na parkomatih nastalo za okrog 3000 evrov škode.

Le nekaj ur pozneje, nekaj čez polnoč, so bili policisti obveščeni še o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Trbovelj. Oškodovanka je opazila storilca, ki sta s kraja pobegnila z vozilom rdeče barve, in o tem nemudoma obvestila policijo. Policisti so opisano vozilo izsledili že na poti proti kraju dogodka, z osebama opravili postopek in jima odredili pridržanje. Zasegli so jima tudi vozilo

V vseh treh primerih policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, po zaključku preiskav pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.