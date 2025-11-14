Policisti iščejo voznico, ki je deklici (14) zapeljala čez stopalo

Policiste Policijske uprave (PU) Koper so v četrtek ob 12.49 z urgence Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo v oskrbi 14-letno dekle, ki je bila udeležena v prometni nesreči, v kateri se je lažje ranila.

Z zbiranjem obvestil so možje v modrem ugotovili, da je omenjena 14-letnica v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru s prijateljico prečkala cesto, ko je mimo pripeljala voznica osebnega avtomobila in ji zapeljala čez stopalo.

»Voznica je na kraju sicer ustavila in se z dekletom pogovorila, ker pa takrat vidnih poškodb noge ni bilo, je sedla nazaj v avto in odpeljala dalje,« so še sporočili s PU Koper.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in iščejo omenjeno voznico, zato vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, naprošajo, da jim to sporočijo na številko 113, pokličejo na Policijsko postajo Koper (05) 611 67 00 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

Prav tako policisti pozivajo voznico, ki je bila udeležena v omenjeni prometni nesreči, da pokliče na katero od navedenih številk, oziroma se zglasi na Policijski postaji Koper na Ljubljanski cesti 8 v Kopru.