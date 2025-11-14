  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PU KOPER

Policisti iščejo voznico, ki je deklici (14) zapeljala čez stopalo

Zgodilo se je v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru.
Simbolična fotografija FOTO: Alexlinch/Getty Images
Simbolična fotografija FOTO: Alexlinch/Getty Images
B. K. P.
 14. 11. 2025 | 12:53
 14. 11. 2025 | 12:53
1:25
A+A-

Policiste Policijske uprave (PU) Koper so v četrtek ob 12.49 z urgence Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo v oskrbi 14-letno dekle, ki je bila udeležena v prometni nesreči, v kateri se je lažje ranila.

Z zbiranjem obvestil so možje v modrem ugotovili, da je omenjena 14-letnica v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru s prijateljico prečkala cesto, ko je mimo pripeljala voznica osebnega avtomobila in ji zapeljala čez stopalo.

»Voznica je na kraju sicer ustavila in se z dekletom pogovorila, ker pa takrat vidnih poškodb noge ni bilo, je sedla nazaj v avto in odpeljala dalje,« so še sporočili s PU Koper.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in iščejo omenjeno voznico, zato vse, ki bi karkoli vedeli o prometni nesreči, naprošajo, da jim to sporočijo na številko 113, pokličejo na Policijsko postajo Koper (05) 611 67 00 ali na anonimno številko policije 080 12 00.

Prav tako policisti pozivajo voznico, ki je bila udeležena v omenjeni prometni nesreči, da pokliče na katero od navedenih številk, oziroma se zglasi na Policijski postaji Koper na Ljubljanski cesti 8 v Kopru. 

Več iz teme

policijaprometna nesrečapeškavoznicaKoper
ZADNJE NOVICE
13:14
Bulvar  |  Domači trači
ODPOVEDANO

Basijeva žena Nastja sporočila slabo novico (FOTO)

Svojim oboževalcem se zahvaljuje za razumevanje.
14. 11. 2025 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
NOVO ŽIVLJENSKO POGLAVJE

Slovenski reprezentant družino preselil na Japonsko (Suzy)

Spremembe Jana Kozamernika.
14. 11. 2025 | 13:00
12:58
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMAHAJTE V SLOVO LEPI JESENI

Domača naloga za vikend: poiščite bunde in kape, prihaja prava zima

V prihodnjih dveh tednih nas čaka pestro vreme, tudi sneg, kažejo najnovejši meteorološki podatki.
14. 11. 2025 | 12:58
12:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Policisti iščejo voznico, ki je deklici (14) zapeljala čez stopalo

Zgodilo se je v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru.
14. 11. 2025 | 12:53
12:45
Novice  |  Slovenija
GODBE SO DUŠA SLOVENSKIH KRAJEV

Tradicionalno srečanje godbenikov Dolenjske in Bele krajine: prijatelji v notah in ritmu (FOTO)

Glasbeniki povezujejo generacije in prijatelje ter širijo dobro voljo.
Milan Glavonjić14. 11. 2025 | 12:45
12:32
Bulvar  |  Šokkast
NORE SANJE

Nekdanja POP-ova zvezdnica razkrila, kako poskrbi za nore sanje: V posteljo vedno vzame ... (VIDEO)

Njena skrivnost je dragocena.
14. 11. 2025 | 12:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki