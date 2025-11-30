Policisti iščejo voznika Forda, ki je pobegnil s kraja nesreče

V soboto okrog 17. ure se je izven naselja Bakovci v smeri naselja Dokležovje pripetila prometna nesreča, v kateri je bil hudo poškodovan pešec, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. »Za zdaj neznani voznik osebnega avtomobila znamke Ford je na navedeni lokalni cesti v bližini odcepa za stari mlin trčil v pešca in s kraja odpeljal, ne da bi slednjemu nudil pomoč,« podrobnosti nesreče opisujejo na PU Murska Sobota, kjer prosijo vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku, da to sporočijo na številko 113, na postajo prometne policije v Murski Soboti ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Prometno nesrečo, v kateri jo je skupila peška, so te dni obravnavali tudi policisti Policijske uprave Ljubljana. Zgodila se je v petek okrog 19.30 na Derčevi ulici v Ljubljani. V nesreči sta bila udeležena voznik osebnega vozila in peška, nesreča pa se je po informacijah omenjene policijske uprave zgodila, ker je voznik osebnega vozila na prehodu za pešce izsilil prednost peške. Vanjo je trčil in jo na srečo le lažje telesno poškodoval. Policisti pa zoper povzročitelja vodijo prekrškovni postopek.