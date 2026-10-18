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Policisti na Gorenjskem niso mogli verjeti: pokazal jim je sumljivo vozniško dovoljenje, sledilo je tole

Še dvema so zasegli avtomobila, dva pa so ujeli pijana za volanom.
Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke dela z neodgovornimi vozniki. Dvema so zasegli avtomobila, dva pa so ujeli pijana za volanom. Posebej je izstopal 36-letnik, ki je policistom pokazal vozniško dovoljenje, za katero sumijo, da je ponarejeno. (simbolična slika) FOTO: Delo Ui
Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke dela z neodgovornimi vozniki. Dvema so zasegli avtomobila, dva pa so ujeli pijana za volanom. Posebej je izstopal 36-letnik, ki je policistom pokazal vozniško dovoljenje, za katero sumijo, da je ponarejeno. (simbolična slika) FOTO: Delo Ui
M. U.
 18. 10. 2026 | 14:12
3:14
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Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke dela z neodgovornimi vozniki. Gorenjski prometni policisti so tako v petek okoli 17. ure na območju Šenčurja ustavili 36-letnega voznika. Med postopkom so ugotovili, da avtomobil vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli. A s tem njegovih težav še ni bilo konec. Voznik je policistom pokazal vozniško dovoljenje, za katero se je pojavil sum, da je ponarejeno. Tudi ta dokument so mu zasegli.

Policija svari

Vozite odgovorno, strpno in varno. Le tako lahko prispevate k zmanjšanju števila prometnih nesreč, katerih posledice so pogosto zelo hude. Za volan ali krmilo vedno trezni in z opravljenim vozniškim izpitom tiste kategorije, v katero spada vozilo, ki ga vozite! Motorna vozila morajo biti v prometu registrirana!
Policisti bomo tudi v prihodnje izvajali poostrene nadzore nad spoštovanjem prometnih pravil, saj želimo z različnimi oblikami policijskega dela doseči, da bi se vsak posameznik zavedal svojih ravnanj v cestnem prometu in upošteval prometne predpise tudi zavedajoč, da bo v primeru kršenja le teh kontroliran in ustrezno sankcioniran!  
Z odgovornim pristopom vsakega posameznika, bi bili vsi udeleženci v prometu sigurno varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj.  

Policisti zdaj zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja ponarejanja listin, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja ga čaka tudi nadaljnji postopek na okrajnem sodišču.

V Podlubniku brez vozniškega dovoljenja

Le nekaj ur pozneje, v petek okoli 22.40, so imeli škofjeloški policisti na območju Podlubnika opravka z 22-letnim voznikom. Tudi ta je sedel za volan brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu avtomobil zasegli, zoper njega pa bodo na pristojno okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Za volanom močno pijana 37-letnica

V soboto, približno 45 minut po polnoči, so tržiški policisti na območju Sebenj ustavili 37-letno voznico. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 0,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno 1,7 promila alkohola v krvi. Voznico čaka postopek pred pristojnim okrajnim sodiščem.

Pijanega 62-letnika pridržali

Gorenjski policisti so imeli opravka še z enim alkoholiziranim voznikom. V soboto okoli 1.55 so škofjeloški policisti na območju Podlubnika ustavili 62-letnika. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,63 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar je približno 1,3 promila. Policisti so vozniku odredili pridržanje do 12 ur. Tudi njega čaka postopek pred pristojnim okrajnim sodiščem.

 

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