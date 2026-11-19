Na območju Slovenske vasi so policisti obravnavali primer domnevnega tihotapljenja ljudi. V sredo, 18. novembra, okoli 9. ure so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe med kontrolo prometa ustavili kombi hrvaških registrskih oznak. Za volanom je sedel komaj 19-letni državljan Romunije. Med postopkom so ugotovili, da v vozilu prevaža kar 18 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Policisti so mladeniču odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z 18 tujimi državljani še potekajo. Med njimi je deset državljanov Bangladeša in osem državljanov Pakistana, je sporočila Alenka Drenik Rangus, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Novo mesto.

Tihotapljenje ljudi je kaznivo dejanje

Policija ob tovrstnih primerih opozarja na nevarnosti nezakonitega prevoza ljudi čez državno mejo. Tihotapci pogosto izkoriščajo stisko ljudi, ki želijo priti v drugo državo, pri čemer jih lahko izpostavljajo nevarnim razmeram in nehumanemu ravnanju. Prevoz večjega števila ljudi v neprimernih vozilih je lahko tudi smrtno nevaren. Potniki so lahko izpostavljeni pomanjkanju prostora, zraka in drugih osnovnih pogojev za varen prevoz.

Policija poziva k prijavi sumljivih prevozov

Občanom svetujejo, naj bodo pozorni na sumljive okoliščine, povezane s prevozi večjega števila ljudi, zlasti kadar gre za nenavadno ravnanje voznikov ali sumljive postanke vozil. Če opazijo okoliščine, ki bi lahko kazale na tihotapljenje ljudi, naj o tem obvestijo policijo na številko 113. Pomembno je, da se sami ne izpostavljajo nevarnosti in ne poskušajo posredovati.