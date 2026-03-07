Policisti na območju Maribora iščejo roparja, ste ga videli?

Včeraj so policisti na območju Maribora – Studenci, obravnavali poskus ropa pošte, danes dopoldan pa rop v podjetju, oba ropa naj bi podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, zagrešil isti storilec. »Storilec je moški, visok približno med 165 in 170 centimetrov, močnejše postave. Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom,« je opis osumljenca posredoval tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor Tomaž Urleb.

Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršne koli informacije, bi storilca, ki ustreza opisu opazili, ali vedeli, kje se nahaja, da to čim prej sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.